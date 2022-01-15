نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 وكيف يتم حساب فاتورة الكهرباء الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 الجديد داخل المملكة العربية السعودية . وكيفية حساب فاتورة الكهرباء الجديد عبر خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . التي يتم تقديمها عبر موقع شركة كهرباء السعودية كما أن أسعار الكهرباء في السعودية 2022 يتم حسابها وفقاً لجهد حساب فاتورة الكهرباء في السعودية حسب الاستهلاك . كما أنه تحدد أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد وفقاً لنوع الجهد وقوة الفولت المرغوب تركيبها في المسكن . حيث في بداية الأمر يتم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك علي موقع شركة كهرباء السعودية أو بصك ملكية . كذلك بعدها يتم دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية في حساب الشركة البنكي ومن خلال مقال اليوم . سنتعرف علي تفاصيل حساب تسعيرة الكهرباء 2022 .

رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 داخل السعودية

تحددت رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 داخل المملكة العربية السعودية . من شركة كهرباء السعودية وفقاً لنوع الجهد المطلوب تركيبه سواء في مسكن أو أي منشأة أخري . كما أن أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد تبدأ تحديد تكلفتها من قوة عداد 200 فولت حتي قوة عداد كهرباء 30 فولت . وأذأ كانت الرغبة في تقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تختلف إجراءاته عن طلب عداد الكهرباء بصك الملكية . كذلك معامل الضرب في فاتورة الكهرباء لمعرفة تكلفتها لعدادات الكهرباء تتحدد وفقاً للاستهلاك الشهري . كما أن طريقة قراءة عداد الكهرباء وسعر الكهرباء في السعودية 2022 . يجب أن يتم حسابها عن طريق حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . عبر موقع الشركة أو عن طريق التطبيق الخاص بذلك علي هاتفك .

حساب فاتورة الكهرباء الجديد عبر خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة

بعد أن يتم تسجيل طلب جديد في شركة الكهرباء وتركيب عداد الكهرباء للمسكن أو أي غرض أخر . يتم حساب فاتورة الكهرباء الجديد وفقاً للخطوات التالية :-

يجب أولاً قبل تركيب عداد الكهرباء أن يتم دفع تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية في حساب الشركة البنكي . كما يتم التعرف علي رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 عبر الموقع الرسمي وأيضاً سيتم توضيحها بالمقال . كذلك يتم حساب فاتورة الكهرباء الجديد بتحديد كمية الاستهلاك / 30 يوم مضروباً في عدد الأيام الفعلي . بعد ذلك يتم تحديد القراءة السابقة – تاريخ القراءة الحالية ليتم معرفة ناتج التكلفة . مثال لو فرض كمية الاستهلاك 5400 ك.و.س وقيمة كل كيلو 18 هلله يكون المبلغ 972 ريال . حساب تكلفة أخري كمية الاستهلاك 1600 ك.و.س وتكلفة كل كليو 30 هلله المستحق دفعه هو 480 ريال . كما أن باقي حساب تكلفة الاستهلاك والتي يتم معرفتها بعد تقديم نموذج طلب عداد كهرباء جديد وتركيبه بالمسكن . تلك هي الخطوات المتبعة لمعرفة حساب فاتورة الكهرباء الجديد من خلال خدمة حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة .

ما هي إجراءات طلب عداد كهرباء جديد بدون صك بالسعودية

تختلف إجراءات طلب عداد كهرباء جديد بدون صك عن الطريقة التي تتم في طلب عداد كهرباء جديد بصك . كما أنه تتحدد قيمة إيصال الكهرباء بدون صك والتي يتحدد بناء عليها أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد المحددة من الشركة . وفيما يخص الإجراءات في طلب عداد الكهرباء بدون صك وفقاً للآتي :-

يجب أن تكون كافة عوامل السلامة والأمان متوفرة في المسكن .

كما يتم تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك لكافة المنازل المهيئة للسكن .

كذلك من الضروري أن يتم تقديم شهادة التنسيق والتي يتم الحصول عليها من الشركة .

ضرورة تصديق شهادة التنسيق من الجهات المختصة ليتم الموافقة علي طلب عداد الكهرباء .

كما من الضروري تصديق شهادة التنسيق من موقع منصة بلدي .

كل المنشآت الدينية يجب أن يتم تقديم موافقة وزارة الشؤون الإسلامية .

بعد تنفيذ تلك الضوابط يتم دفع رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 بحساب الشركة .

رسوم استهلاك الكهرباء لفئات عدادات الكهرباء الجديدة

تتحدد رسوم استهلاك الكهرباء بعد تركيب عداد الكهرباء ودفع رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 . وتحددت رسوم استهلاك الكهرباء وفقاً لنوعية الجهد وهي كالآتي :-

عداد كهرباء جديد 20 أمبير تحددت رسوم الاستهلاك الخاصة به 200 ريال سعودي . كما أن عداد الكهرباء الجديد 30 أمبير تكون قيمة الاستهلاك الخاصة به 300 ريال . كذلك رسوم حساب فاتورة الكهرباء الجديد لعداد الكهرباء 50 أمبير هي 500 ريال سعودي . أما رسوم عداد الكهرباء الجديد 70 أمبير تحددت قيمتها 700 ريال سعودي . كما أن قيمة رسوم استهلاك عداد كهرباء 100 أمبير تكون قيمتها 1000 ريال سعودي . كذلك بجانب أن الرسوم الخاصة بالاستهلاك لعداد كهرباء 150 أمبير تكون 1500 ريال . أما رسوم استهلاك كهرباء لعداد 200 أمبير تكون قيمتها 2000 ريال سعودي .

كيف يتم حساب الاستهلاك عبر حاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة عن طريق الإيصال حسب عدد الوحدات

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد يتحدد معها أسعار حساب الاستهلاك حسب عدد الوحدات داخل المسكن . ويتم حسابها كالتالي :-

المثال الأول أذأ كانت عدد الوحدات 3 ومساحة المنزل 220م وعدد الأسقف 5 والأحمال الإضافية 10 تكون القيمة 70 ريال .

كما يكون إجمالي إيصال 13.81 ريال سعودي لمسكن داخل السعودية بهذه المواصفات .

يتم إضافة قيمة الضريبة المضافة بقيمة 2.072 ريال سعودي .

أما في حالة حساب الاستهلاك مقابل الإيصال تكون القيمة لحمل 500 ك.و.س قيمة الإيصال 500 ريال .

كما أنه يضاف قيمة ضريبة مضافة بسعر 17.04 ريال سعودي .

وهكذا يتم حساب للمسكن كلما زادت عدد أدواره ويتبع طريقة حساب الاستهلاك مقابل الإيصال حسب الجهد المستهلك .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية

يتم تحديد أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد وفقاً لنوع الجهد المرغوب تركيبه وهي كالآتي :-

تحددت تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية فئة 200 أمبير 76.2 فولت قيمته 11430 ريال . كما أن سعر عداد الكهرباء الجهد الجديد 100 أمبير 69 فولت جهد 230/400 سعره 10350 ريال . كذلك قيمة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير 48.3 فولت بجهد 230/400 سعره 4589 ريال . كما يتم التعرف علي أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لفئات 60 أمبير و 30 أمبير من موقع الشركة .

رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 وحاسبة أسعار عدادات الكهرباء الجديدة . داخل المملكة العربية السعودية تعرفنا علي كيف يتم حساب استهلاك الكهرباء وفقاً لجهد العداد . وأيضاً حسب عدد الأدوار الخاصة بالمسكن وعدد الأسقف .