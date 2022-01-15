تطبيق سند السعودي 1443 هـ | رابط التسجيل للحصول على الدعم النقدي للزواج

ننشر لكم بالتفصيل ما هو تطبيق سند السعودية وما هو الرابط الخاص بالتسجيل بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم النقدي الخاص بتطبيق سند، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة اجتماعية جديدة تسمى مبادرة سند للزواج ومن خلال تلك المبادرة مساعدة الأزواج الجدد في بدء حياتهم وفقًا لمعايير ومعايير تم الإعلان عنها من المملكة، ولكن في هذه المبادرة ليس من السهل قبولك في البرنامج بسبب الشروط التي يجب على المشتركين استيفاؤها قبل قبوله، فهناك شروط معينة يجب على المرء الالتزام بها حتى يتم قبوله، وقبل عرض عليكم رابط التسجيل سوف نستعرض معكم شروط القبول وإليكم الآن شروط أهلية سند الزواج والتي جاءت كالتالي :-

شروط استحقاق سند الزواج في المملكة

وهناك بعض الشروط التي تخص التسجيل في هذه المبادرة والتي تتمثل في التالي :-

يجب أن يكون المتقدمين الزوج والزوجة سعوديين.

يجب أن أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون للرجل هذا أول زواج

يجب أن يكون حاصل على الأقل مؤهل ثانوي

أن لا يكون عقد الزواج مر عليه أكثر من عام

أن يكون الراتب بحد أقصى 4000 ريال

يجب أن يكون المهر بحد أقصى 50 ألف ريال

يجب إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

تذهب الأولوية إلى أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

خطوات التسجيل في سند الزواج

يتمكن كافة المشتركين والأفراد الراغبين المتوافق عليهم في الشروط الاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يجب في البداية زيارة الموقع الإلكتروني ل برنامج سند محمد بن سلمان .

. بعد ذلك قم باختيار الصفحة الخاصة صفحة مبادرة سند الزواج.

يجب أن يتطابق المتقدمين مع الشروط والمعايير المعلن عنها سابقًا.

بعد ذلك يحب أن يتم إنشاء حساب جديد.

الخطوة التالية قم بإدخال البيانات.

يجب اجتياز دورة الوعي المالي.

بعد الانتهاء يجب انتظار رسالة اعتماد الطلب.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج سند محمد بن سلمان نسخة محدثة من موقعه الرسمي أونلاين من خلال الويب سايت تسهيلًا على المتقدمين.