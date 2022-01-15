الضمان الاجتماعى المطور في السعودية.. قوائم المستحقين وموعد الصرف عبر sbis.hrsd الرسمي

الضمان الاجتماعى المطور في السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إن قبول طلبات مستفيدين جدد من نظام الضمان الاجتماعي الجديد تم بالفعل، وذلك بعد ما تم فتح باب قبول الطلبات نهاية العام الماضي، وبشكل اكثر تحديدا في شهر نوفمبر العام الماضي 2021، هذا وقد أعلنت الوزارة عن قبول طلبات الاستفادة لمدة ست اشهر، ليتم الغاء النظام الحالي وتفعيل النظام المطور بداية من مايو، وسوف يعمل النظام الحالي بالتوازي مع النظام المحدث حتي الوصول لكافة المستفيدين الجدد وكذلك المسجلين منذ فترات طويلة، لتبدأ المنظومة في العملة ببرنامج واحد ونظام واحد فقط، ويلغي النظام القديم تمام.

الضمان الاجتماعى المطور في السعودية

بعد إعلان بعض المستفيدين الجدد تلقي رسالة من الضمان الاجتماعى المطور في السعودية، نكشف لكم متابعي موقعنا ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف الدفعة الاولى للمتقدمين الجدد، وذلك بعد إن أكد العديد منهم استلام رسائل تفيد اهليتهم لصرف معاش الضمان، وعلية فإن كل من تم التصريح بقبولهم في منظومة الدعم سوف يصرف لهم اول دفعة في شهر يناير الجاري في شهر فبراير، حيث يتم صرف الدفعات في الشهر التالي من استلام رسالة وزارة الموارد البشرية، ويمكنكم إرسال طلب وتقديم البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية، وسوف تستمر الوزارة في قبول طلبات المستفيدين الجدد حتي مايو، ويتم فحص البيانات وإعلان أهلية الاستحقاق من خلال رسالة نصية علي هاتف المتقدم بطلب.

كل ما تريد معرفتة عن الضمان الاجتماعي المطور

وتعتبر منظومة الضمان الاجتماعي المطور اكثر شمولا، حيث تسعي الي تحقيق نهضة شاملة ونمو متكامل في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تحول المستفيدين من محتاجين الي منتجين، حيث تستهدف بشكل خاص الأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، ومن ثم توفر لهم الدعم اللازم وتعلم وتطور كافة المهارات لديهم، ومن ثم توفر لهم فرص عمل حقيقية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويهدف النظام الجديد بشكل خاص لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لنهضة وتطور في كافة المجالات.

قوائم المستحقين للضمان الاجتماعي وموعد الصرف

ومن المقرر صرف الضمان الاجتماعي المطور حسب مطابقة حالة الطلب للمتقدمين مع الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، والتي نستعرضها لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا