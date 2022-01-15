طرق تفعيل المحفظة في بنك الراجحي للمقيمين بالمملكة

بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية من أهم أنواع البنوك الكبيرة، لأن البنك يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، ولذلك يلزم على المستفيدين تقديم هذه الخدمات بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي السعودي، بالإضافة إلى ذلك أن بنك الراجحي السعودي أوضح عن طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي، حيث أن هذه الطريقة ليست صعبة على الإطلاق، ولذلك بنك الراجحي أوضح عن طريقة إمكانية تفعيل المحفظة في الراجحي بالعديد من الطرق المختلفة، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المتميزة.

خدمات الإلكترونية المقدمة من بنك الراجحي :

فتح حساب جاري للمستفيدين. بنك الراجحي يقدم خدمات التمويل. يقدم خدمات الهاتف المصرفي.

بنك الراجحي أعلن في الفترة الأخيرة عن وجود فرع للنساء فقط خاص لمصرف الراجحي السعودي، وهذا يقدم البنك راحة العملاء المستفيدين المستفيدين، حيث أن هذا يزيد من خصوصية وراحة السيدات في السعودية، ولذلك بنك الراجحي يقدم خدمات تفعيل المحفظة أو المشاركة في صناديق استثمار الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

طريقة تفعيل المحفظة في الراجحي :

يجب على المستفيد أن يكون لديه محفظة، لكي يتم البيع والشراء والمكسب من خلالها. أن تقوم باخذ تمويل أسهم من شركة ما أو من شخص ما، ولذلك سوف تكون صاحب محفظة مالية. أن تقوم إيداع مبلغ لتفعيل المحفظة، أن تقوم إيداع مبلغ 500 أن تقوم بطلب المحفظة. يلزم أن يكون لدى المستفيد 200 إذا كنت تريد التداول من خلال وجودك في الصالة ولذلك لا بد أن يكون للمستفيد لديه 500.

بنك الراجحي بالمملكة يعلم أن يكون هناك أكثر من طريقة لكي يتم تفعيل المحفظة في الراجحي، حيث أن يلزم على المستفيد أن يقوم بالاكتتاب في أي شركة أخرى جديدة، ولذلك سوف يكون صاحب أسهم ويمكن أنشأ محفظة، وبدء التداول، وإضافة إلى ذلك جميع الشروط الأساسية لكي يتم الحصول على بطاقة فيزا الراجحي.

شروط الحصول على بطاقة فيزا الراجحي :