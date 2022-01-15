نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي التجاري بخطوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي اكثر ما يبحث عنه أصحاب الحسابات بالبنك الأهلي ويمكن ذلك من خلال إيداع مبلغ من المال ويتم حينها إصدار رقم حساب للعميل، كما انأ البنك الأهلي التجاري يعد من اعرق واقدم البنوك الاستثمارية التي تقدم خدمات مصرفية عديد في المملكة وفى جميع البلاد العربية ويحتل البنك مكانة كبيرة في الدول ويوجد فروع منتشرة للبنك الأهلي في السعودية ،ومن الممكن معرفة رقم الحساب من خلال طرق مختلفة كالنت أو الصراف الألي أو رقم الهوية وغيره ويقدم أيضا العديد من المزايا والتمويل ألتي يتمتع بها العميل في البنك كخدمة كويك باي هي خدمة من الخدمات التي يقدمها البنك خدمة خدمة الهاتف المصرفي، حيث انك من خلال هذه الخدمة يمكنك تحويل الأموال في المملكة. كما يمكنك أن تقوم بإرسال الأموال بسهولة ويسر في أي وقت، يمكنك تحويل الأموال من المملكة إلى بلدك الأم، أو تحويل الأموال إلى أي دولة من 200 دولة في العالم وأنت من المنزل أو من مكان العمل او وانت في عطلة في خارج المملكة، قام البنك الاهلي بعمل تسهيلات كثيرة للعملاء منها استخدام تقنية الانترنت لمعرفة الحساب والحركات التي تمت عليه ولكن بعض من العملاء لا يعلمون كيفية التوصل إلى رقم الحساب في البنك الاهلي عن طريق الانترنت، ويقدم البنك خدمة اون لاين متاحة على موقعه الالكتروني، ومن خلال هذا الموقع يمكنك التعرف على كل التفاصيل الخاصة بالحسابات.

معرفة حساب البنك الأهلي عن طريق الأنترنت

يمكنك الآن الاستعلام عن رقم الحساب الخاص بك في البنك الأهلي التجاري وأنت في منزلك بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التوجه بنفسك إلى أحد فروع البنك، وذلك عن طريق شبكة الأنترنت من خلال خدمة الأهلي أون لاين التي يوفرها البنك الأهلي التجاري لجميع عملائه والتي وفرت الكثير عليهم وذلك من خلال :

الدخول إلى موقع البنك الأهلي. تسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم البطاقة المصرفية. كتابة رقم البطاقة المصرفية المكون من 19 رقم. كتابة الرقم السرى. الضغط على دخول. ظهور رقم الحساب الخاص بك. الضغط على كلمة حسابات وعندها ستظهر صفحة جانبية. اختيار التفاصيل وكشوف الحسابات. سيظهر رقم الحساب الخاص بالعميل تحت أيقونة تفاصيل الحساب.

معرفة حساب البنك الأهلي عن طريق الصراف الألي

توجه إلى أقرب ماكينة صراف آلي ATM تابعة للبنك الأهلي التجاري. كتابة البيانات الخاصة بحسابك . يقوم العميل بطلب طباعة كشف الحساب من خلال إدخال البطاقة المصرفية ثم اختيار اللغة وكلمة السر. وجود كشف الحساب الذي تم طباعته به جميع المعلومات المتعلقة بحسابك الخاص في البنك الأهلي التجاري.

معرفة حساب البنك الأهلي عن طريق رقم الهوية

الدخول إلى موقع البنك ألأهلي الرسمي .

تسجيل الدخول للموقع.

ادخل رقم البطاقة المصرفية والرقم السرى.

اختيار خدمة الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على عرض.

ستظهر صفحة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالحساب ومنها رقم الحساب.

معرفة حساب البنك الأهلي عن طريق رقم الأبيان

الدخول إلى موقع البنك الأهلي. أدخال رقم الحساب المكون من 14 رقم والضغط على إرسال. سيظهر أمامك رقم الحساب الشخصي وفي مقابله رقم الإيبان. من الممكن استخدام رقم الإيبان لمعرفة رقم حسابك الشخصي في البنك الأهلي التجاري.

التسجيل في الأهلي أون لاين

هي خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة التقديم على هذه الخدمة والاستفادة من خدماتها المتميزة، التي توفر الوقت والجهد، إذ يمكن إجراء أي خدمة في البنك عن طريق:

الدخول إلى موقع البنك الأهلي. أو تحميل تطبيق المصرف عبر الهواتف الذكية من App Store أو Google Play، عبر البحث بكلمة “الأهلي”. ثم اختيار اضغط هنا للتسجيل ونتبع الخطوات. كتابة اسم المستخدم والرمز السري. إرسال رمز تفعيل، مرة واحدة، على الجوال لتسجيل الدخول.

فتح حساب في البنك الأهلي التجاري أون لاين

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي بالبنك الأهلي التجاري. الضغط على كلمة فتح حساب. ثم قم باختيار نوع الحساب الذي تريده. يتطلب منك بعض الأوراق والمستندات التي يمكنك رفعها أون لاين. زيارة أحد فروع البنك الأهلي التجاري المنتشرة في كل دول العالم واختيار الحساب المناسب لك. يوجد الكثير العديد من الاختيارات التي تناسب جميع العملاء.

خطوات تسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

فتح حساب في فرع من فروع البنك الأهلي التجاري. يتم التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الاتصال على الهاتف الخاص بالأهلي المصرفي رقم 920001000 . يتم الضغط على زر 1 لاختيار اللغة العربية أو الضغط على زر 2 للغة الإنجليزية. الضغط بعد ذلك على رقم 9 بشكل مباشر من أجل طلب المساعدة. يتم التسجيل في الخدمة بكافة البيانات المطلوب إدخالها من العميل بشكل آلي. عدم توافر رقم جوال تم تسجيله بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل في البنك يذهب لزيارة الفرع من أجل أن يشترك في الخدمة.

رقم البنك الأهلي التجاري

قدم البنك الأهلي السعودي طريقة فعالة ومفيدة للرد على استفسارات العملاء حول العروض والقروض والخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك الأهلي السعودي من خلال الأرقام الأتية:

للأسئلة المتعلقة بمنتجات التمويل يمكنك الاتصال على 92000891 للتواصل مع خدمة العملاء مباشرة. كما يمكن التحدث إلى موظفي منتجات التمويل في البنك المركزي السعودي على الرقم 8002441005. لتقديم شكوى وتقرير من داخل المملكة العربية السعودية يمكنك الاتصال على 8001160131.

كما يوجد التوجيه المقدم من البنك المركزي السعودي كتابه بعض البيانات التي تحتوي على اسم العميل أو لقبه أو إقامته أو رقم هويته وكذلك رقم الهاتف المحمول وبعد تحديد نوع الحالة كتابة التقرير والشكوى في المربع المخصص لذلك.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يقوم بفتح حساب للمقيمين وكذلك يتيح فتح حساب آون لاين كما يوجد العديد من الأرقام للاستعلام عم المنتجات لتمويلية أو الحصول عليها غير وخدمات استقدم البنك الوطني السعودي طريقة فعالة وسلسة للرد على استفسارات العملاء حول العروض والقروض والخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك الوطني السعودي، تأكد أن العنوان الموجود في محرك البحث يبدأ بـ https، بالإضافة إلى رمز الأمان، يجب أن تكون على علم بأن البنك لا يقوم بإرسال أي رسائل إلكترونية للعملاء يطلب فيها الحصول على أي بيانات سرية بشأن الحساب، مثل رموز المرور، تأكد أن موظفي خدمة العملاء لا يطلبون الحصول على كود المرور لأي حال من الأحوال، وحال حدوث ذلك عليك إبلاغ البنك فورًا