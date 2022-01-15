الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة إلكترونيا من الموقع الرسمي لوزارة العمل

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة الالكترونيا وزارة العمل و يأتي ذلك توفير للوقت والجهد على المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة للدخول و الاستعلام عن الطريقة يمكن شرحها من خلال هذا المقال لمعرفة أهم المعايير المطلوبة لاختيار أسماء المستفيدين في المساعدة المقطوعة لعام 2022 للوصول إلى الدعم من مقطوعة الضمان الاجتماعي لمستحقيه ممن ينتمون إلى المقطوعة لمساعدة المواطنين الفقراء من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط أو مساعدة الأرامل والمطلقات لتحسين حالتهم المادية لمواجهة متاعب الحياة بتحسين الظروفهم المعيشية لهم تعتبر المساعدة المقطوعة من الدخل الثابت للأسرة التي تتوافر فيها كل الشروط و يأتي ذلك من مبدا العدالة الاجتماعية في المملكة لذلك يبحث عدد كبير فيمن يرغب في تلقى الدعم عن طرق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة والتي سوف نعرضها لكم في هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان

لمن يبحثون عن الاستعلام للبحث عن أسمائهم في مقطوعة الضمان و استوفوا الشروط المحددة يجب اتباع الدخول على الموقع كما يلي:

الضغط على الرابط الرسمي للاستعلام عن المساعدة المقطوعة في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم البدء باختيار أيقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالضغط عليها.

وبعد كتابة رقم الهوية الوطنية و يجب أن تكون سارية.

اكتب رمز التحقيق البشري مع التأكيد عليه.

في نهاية هذه الخطوات بالضغط على خانة عرض ثم الانتقال للاستعلام عن اسمك.

طلب تسجيل جديد المساعدة المقطوعة من الجوال 1443

من الممكن تسجيل طلب جديد للمساعدة المقطوعة عبر هاتفك الجوال هذه الخدمة أطلقتها وزارة العمل بهدف تيسير الأمور على المواطنين ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية للتسجيل من الهاتف :

قم بالاتصال على رقم الثبات وهو 19911.

ثم اختر اللغة العربية.

قم بالضغط على رقم 1 لخدمات التنمية الاجتماعية سوف يقدم لك المتحدث الألي عدة اختيارات عديدة.

اختر رقم 2 المساعدة المقطوعة.

اطلب التحدث إلى خدمة العملاء.

وبعد ذلك سوف يتطلب منك بعض البيانات للتقديم.

عند الانتهاء من تسجيل كافة البيانات سوف يخطرك بانك أكملت عملية التسجيل بنجاح.

قدمنا لكم موضوعنا اليوم عن المساعدة المقطوعة والذي تضمن كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين في المقطوعة و كيفية تقديم طلب جديد المساعدة المقطوعة عبر هاتفك الجوال.