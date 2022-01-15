رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 2022 برقم السجل المدني

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 2022، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية يرغبون فى الحصول على نتائج القبول في مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الخدمة التى وفرتها وزارة الموارد البشرية للاستعلام، وذلك لأن يحصلون على مواعيد صرف المقطوعة وأيضاً يقومون بمعرفة نتيجة الاستحقاق.

المستفيدين من المساعدات المقطوعة 2022

مقطوعة الضمان الاجتماعي أو كما يطلق عليها المساعدات المقطوعة، هي واحدة من ضمن الانظمة المالية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية إلى العديد من المواطنين وذلك لأن يتم مساعدة المواطنين على القيام بتحسين مستوى الدخل لهم والمساعدة على سداد الديون والزواج، ويتم صرف المقطوعة فى فترات غير منتظمة حسب الحالة الاقتصادية للمملكة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعى

يوجد عدد من الشروط التى قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول على المقطوعة، حيث إن تلك الشروط تتلخص في السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه المقطوعة هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكةز

يجب إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة عند التقديم على المقطوعة.

إن لا يكون المتقدم لدية سجل تجاري أو سجل ضريبي.

يشترط إن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم لا يتخطي 3000 ريال سعودي.

يشترط إن يكون مستقل السكن.

إن يكون ضمن الفئات المستحقة للمقطوعة فى المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 2022

وضعت وزارة العمل السعودية خدمة رقمية يمكن للمستفيدين والمتقدمين للمقطوعة الاستعلام عن نتائج الاستحقاق من خلالها، حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية: