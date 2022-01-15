خطوات التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443 والشروط المطلوبة

التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443 التي قامت مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافرها، حيث يمكن لجميع النساء فى المملكة التى تنطبق عليهم شروط التقديم فى هذه الوظائف التسجيل وذلك لأن يحصلون على وظيفة فى وزارة الداخلية، ويتم التقديم إلكترونياً عبر موقع منصة أبشر للوظائف.

التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443

المديرية العامة لقوات الأمن العام هي واحدة من ضمن المديريات التابعة لوزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية والتي تتواجد فى مختلف المدن بالمملكة، وذلك لأن تعمل على حماية المنشأت العامة والخاصة وأيضاً حماية المواطنين، ويعمل بهذه القوات المواطنين والمواطنات برتبة جندي أو ضابط حسب التخصص الدراسي الذي يحصل علية المتقدم.

شروط التقديم على الوظائف

يوجد بعض الشروط التي قامت وزارة الداخلية السعودية بوضعها لتنظيم التقديم فى الوظائف، وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:-

يشترط إن تكون المتقدمة لتلك الوظائف مواطنة سعودية الجنسية ومن أبويين سعوديين.

يشترط إن تكون قد حصلت على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

يجب إن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً فى تاريخ التقديم على الوظائف.

يجب إن يكون المتقدمة لا يقل طولها عن 155 سم ويشترط تناسب الوزن مع الطول.

إن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها من قبل فى القضايا الجنائية.

يشترط إن لا يكون سبق لها العمل فى أي وظيفة تابعة للجهات الحكومية.

إن تكون غير متزوجة من مواطن غير سعودي الجنسية.

خطوات التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443

يمكن لجميع المواطنات الراغبة فى التقديم فى هذه الوظائف القيام ببعض الخطوات البسيطة لكى تتمكن من التقديم حيث يكون ذلك من خلال القيام بالأتي: