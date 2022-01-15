الاستعلام عن مكافآت الطلاب بمنصة نور الإلكترونية 1443

الاستعلام عن مكافآت الطلاب، حيث يستعلم عدد كبير من طالبي وطالبات المملكة العربية السعودية عن موعد صرف مكافآت الطلاب التي يتم صرفها للمستحقين، فقد وفرت وزارة التعليم في السعودية نظام مميز من أجل تحفيز جميع الطلاب على التعليم والدراسة، ويعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التي تكفل حق كل طالب في التعليم من جميع فئات المجتمع المتعددة، حيث تعمل الوزارة علي صرف المكافآت للطلاب وذلك في مدارس التربية والمدارس الخاصة بالتربية الفكرية وكذلك مدارس المكفوفين والمدارس التي تضم طلاب الصم والبكم وغيرهم من طلاب مدارس محو الأمية وللطلاب بمدارس تحفيظ القرآن، وغيرهم من الفئات الأخرى، ويهدف هذا النظام الي مساعدة الجميع للالتحاق بالتعليم، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن مكافآت الطلاب.

الاستعلام عن مكافآت الطلاب 1443

بإمكان جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الذين تتوافر بهم شروط الحصول علي الدعم المالي والتي تصرفها وزارة التعليم السعودية، أن يقوموا بالاستعلام عن صرف المكافأة من خلال نظام نور الإلكتروني بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي منصة الاستعلام التالية: نظام نور.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.

يتطلب إضافة رمز التحقق في المكان الخاص به.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

ثم التوجه الي اختيار الاستعلام عن “خدمات المكافآت والإعانات”.

الضغط علي أيقونة عرض كامل لمسيرات المكافآت.

يتم إضافة بيانات الطالب المطلوبة.

الضغط علي أيقونة البحث.

سوف تقوم المنصة بإظهار جميع التفاصيل التي تخص مكافأة الطلاب، من حيث القيمة المالية وموعد الصرف الخاص بالطالب في حسابه البنكي.

مكافآت الطلاب بالمدارس

وزارة التعليم السعودية قد وضحت من خلال موقعها الإلكتروني عن آلية صرف الخاصة بمكافآت الطلاب المالية، التي يتم صرفها بناءً علي توافق الشروط الخاصة بالتسجيل في هذه المكافآت والتي من أبرزها أن يكون الطلاب من حاملي الجنسية السعودية مع بعض الاستثناءات، وقد حددت الوزارة قيمة المكافأة التي يتم صرفها للطلاب المسجلين تتراوح ما بين 150 ريال سعودي وحتى مبلغ 300 ريال سعودي، علي أن يتم صرف قيمة الإعانة المالية بشكل شهري لطلاب المدارس المندرجين تحت سقف المساعدات التي تحددها الوزارة لهذه المدارس.