نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تجديد الإقامة ربع سنوي في السعودية وماهي الشروط والخطوات المطلوبة ورابط التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تجديد الإقامة ربع سنوي من الأشياء التي يجهلها عدد كبير من المقيمين داخل المملكة من جميع الجنسيات العربية والأجنبية، وتعتبر خدمة تجديد الإقامة من الخدمات التي تقدمها أدارة الجوازات السعودية للمقيمين داخل المملكة، حيث يعتبر مده صلاحية الإقامة من الأشياء الهامة التي يجب متابعتها بشكل مستمر من قبل المقيم ويكون حريصا علي عدم انتهائها لأي أسباب وذلك لعدم ملاحقة السلطات الأمنية له أو دخول اسمه في القائمة السوداء المطلوبة للمثول أمام الشرطة، وتعتبر اجراءات تجديد الإقامة من الأشياء البسيطة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود من الجميع حيث أتاحتها أدارة الجوزات في المملكة بشكل إلكتروني ويكون هذا عبر منصة ابشر الإلكترونية التي تضم اكثر من 250 خدمة تهم المواطن السعودي والمقيم المغترب علي حد سواء مثل الاستعلام عن أصدار أقامة جديدة برقم الحدود إلكترونيا وغيرها من الخدمات الأخري التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والوافدين، فقد كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما تردد بشأن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بمرافقي المقيمين داخل المملكة إلى إقامة رسمية، وشددت الجوازات على أن ما أثير بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكدًة على أن التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لا تسمح بذلك وبينت، أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية، حيث ان الكثير لا يحتاج تجديد الاقامة السنوى ويحتاج الى وقت أقل للتواجد على أراضي المملكة وبالتالي جاء قرار التجديد ربع سنوى، وفي السطور الأتية سوف نقوم بسرد كافة شروط وخطوات تجديد الإقامة ربع سنوي.

شروط الإقامة ربع سنوي في السعودية

وتخضع عمله التجديد لعدده بنود يجب أن تتوافر جميعها في شخص المقيم واوراق تجديده لابد إن تكون مكتمله، حيث تم الإعلان عن هذه الشروط بعد أن إعلان خادم الكرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمقيمين الذين يمتلكون رخص عمل في المملكة تجديد إقامتهم يشكل ربع سنوي أي ما يعادل كل 3 أشهر سنويًا، وذلك بدلاً من تجديدها سنويًا، وتكون هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون العامل مقيم داخل أراضي المملكة.

يجب الاستعلام عن المخالفات المرورية إن وجدت ودفع رسوم هذه المخالفات.

إن وجدت ودفع رسوم هذه المخالفات. يجب دفع الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة.

يشترط امتلاك المقيم جواز سفر ساري المفعول.

يشترط عدم تسجيل العامل في قائمة العمال الغائبين عن العمل.

يجب أن يكون لدى العامل بصمة وصورة مسجلتان في مكتب الجوازات.

في حالة وجود أبناء يبلغون من العمر 15 سنة فيشترط أن يكون لديهم أيضًا بصمة وصورة.

ملحوظه هامة: يشمل إجراء تجديد الإقامة الربع سنوي كافة الفئات ماعدا فئة العمالة المنزلية.

خطوات تجديد الإقامة ربع سنوي في المملكة

إما عن خطوات التجديد التي يجب اتباعها بشكل دقيق هي كما يلي:

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية منصة أبشر. اضغط على الخدمات الإلكترونية للأفراد. انتقل بعد ذلك إلى خطوة تسجيل الدخول حيث تدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وادخل بعد ذلك الرمز المرئي ثم اضغط على “تسجيل الدخول”. ادخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك في رسالة نصية في هاتفك المحمول. من الصفحة الرئيسية اضغط على أيقونة “خدمات المكفولين” من أيقونة “خدمات”. اضغط علي خيار “تجديد الإقامة”. سيظهر لك الموقع بعد ذلك شروط الخدمة المطلوبة التي تم ذكرها سابقا، بعد ذلك اضغط على خيار “التالي”. في الصفحة التالية سوف يتم عرض قائمة المكفولين من العمال، وفي تلك الخطوة يجب تحديد أسماء العمال المطلوب تجديد إقامتهم حيث سيعرض لك الموقع حالة إقامتهم سواء سارية أم منتهية. يتم تحديد اسم العامل المراد التجديد له ثم انتقل إلى خطوة تحديد فترة الإقامة. انتقل بعد ذلك إلى خطوة تأكيد البيانات حيث عليك بمراجعة كافة بيانات العامل والإقامة، ومن ثم الضغط على أيقونة “تأكيد”. سيتم إخطارك بعد ذلك بإتمام الإجراء بنجاح، ليتعين عليك استلام بطاقة الإقامة الجديدة سواء من فرع الجوازات أو من البريد السعودي.

أسعار تجديد الإقامة ربع سنوي

كما اعلنت السلطات السعودية أن رسوم تجديد الإقامة ربع سنوي “كل 3 اشهر” يمكن أن يتم تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة، كما اقر مجلس الوزراء بالمملكة عددًا من القرارات المهمة أيضا التي تخص العمالة الوافدة ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال، ويمكن تجديدها بشكل ربع سنوي أي دفع 2400 ريال، وذلك لتخفيف العبء عن أصحاب العمل، ولا سيما الذين يواجهون تعثر في السداد، وأيضاً لإتاحة فرصة ومرونة أكثر للمنشآت.

إما غرامة التأخير عن تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها فهي كما يلي:

يدفع المخالف غرامة مالية قدرها 500 ريال في حالة التأخر في التجديد للمرة الأولى. يدفع المخالف غرامة قدرها 1000 ريال في حالة التأخير في التجديد للمرة الثانية. في حالة التأخير في تجديد الإقامة للمرة الثالثة فإن ذلك قد يعرض المخالف للترحيل من المملكة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الدخول الى موقع أبشر. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للأفراد. تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. الضغط على تسجيل الدخول. ثم لضغط على خيار “الجوازات”. يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة”. بعد ذلك إدخال رقم الإقامة، ثم الرمز المرئي. النقر بعد ذلك على عرض لإظهار نتيجة الاستعلام.

غرامة التأخير في تجديد الإقامة

في حالة التأخر في تجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها فإن يتم تطبيق الغرامات التالية: