نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رخص القيادة في السعودية المعترف بها وأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رخص القيادة في السعودية تشغل الكثير من المواطنين والمقيمين بالسعودية ويحرصون على لحصول على رخصة القيادة بشكل أساسي لان رخصة القيادة تشكل دور هام في حياه السعوديين لا امتلاكاهم العديد من السيارات التى تسهل عليهم الخروج والذهاب إلى الأماكن بكل سهولة فتكون الرخصة هيا الاهتمام الأول عند امتلاك سيارة، وتعتبر رخصة القيادة وثيقة رسمية لجميع مالكي السيارات في المملكة ويقوم المواطنين السعوديين بدفع الرسوم الازامة لا استخراج الرخصة لااهميتها عند السفر لدولة اخرى من دول الخليج العربي أو دول التعاون العربي بالمملكة وتسمح للعديد من المواطنين بالقيادة داخل وخارج محافظات المملكة العربية السعودية، ومن الدول التي تعترف بالرخصة السعودية أيضاً دولة قطر حيث يمكن للأشخاص السعوديين السفر بالسيارة أو الطائرة في داخل قطر بحرية تامة. بالإضافة إلى الدول السابقة نضيف إليها دولة الكويت كونها أحد الدول القريبة من المملكة حيث تعترف برخصة القيادة السعودية بشكل رسمي، علنت الإدارة العامة للمرور تصنيف رخص السير إلى 8 فئات، مقابل 5 فئات لرخص القيادة، تختلف في رسوم إصدارها وتجديدها.

رخص القيادة المعترف بها في السعودية

فيجب امتلاك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول فبإمكانكِ قيادة السيارة في العديد من الدول العربية وغير العربية كذلك ولكن بعض تلك الدول لا تسمح لحاملي الرخصة السعودية من غير السعوديين بالقيادة فيها لذلك يجب معرفة الرخص المعترف بها كالاتي :

يسمح لحاملي رخصة القيادة السعودية القيادة في الإمارات والتنقل بحرية مطلقة بين الإمارات سواء بسيارة بلوحة قيادة سعودية أو أمارتيه وذلك من السعوديين وغير السعوديين. تعد البحرين المملكة الأقرب يذهب اليها الكثير من المقيمين من السعوديين وغير السعوديين في المجالات العلمية والسياحية لذلك تعد رخصة القيادة السعودية معروف بها في البحرين. يمكن التنقل بحرية داخل قطر فيسافر العديد من السعوديين بالسيارة أو الطائرة. تعترف الكويت لقربها من المملكة برخصة القيادة السعودية بشكل رسمي ويسمح للمالكين بالقيادة بشكل رئيسي فيها. يمكن استخدام الرخصة السعودية في الولايات المتحدة في جميع ولاياتها. اقرت السلطات النمساوية رسمياً عام 2016 برخصة القيادة السعودية مما سمح لمالكي هذه التراخيص بقيادة سياراتهم في النمسا.

أنواع رخص القيادة في المملكة

تعد رخص القيادة من اهم الأشياء التى يمتلكها مالكي السيارات وتختلف أنواع الرخص باختلاف أنواع السيارات في المملكة ،وقد عملت أدارة المرور على أصدار أنواع مختلفة لرخص القيادة في المملكة منها:

رخصة القيادة العامة بالمملكة. رخصة تصريح قيادة مؤقت للمواطنين بالمملكة. رخصة قيادة مركبات وتكون من نوع أشغال عامة داخل المملكة. الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية داخل المملكة. الحصول على رخصه قياده خاصه للمركبات داخل المملكة.

خطوات استخراج رخصة القيادة

الكشف الطبي يتم الخاص برخصة القيادة في أحد المستوصفات أو المستشفيات المعتمدة. التوجه إلى مدرسة تعليم القيادة المنتشرة في المدينة التي تسكنها. تجهيز ملف الخاص بالرخصة قبل الذهاب إلى امتحان المستوى. امتحان المستوى وقد يختلف الامتحان من مدرسة لأخرى حيث يتم تحديد فترة التعليم التي تحتاج إليها وتحديد المجموعة التي تتدرب فيها. الامتحان النهائي ومن ثم الحصول على الرخصة.

لذلك تعد رخص القيادة مهمة جدا في المملكة العربية وخارجها من دول التعاون العربي لكونها رخصة رسمية ومعترف بها دوليا في العديد من البلاد وهذا ما تحرص أدارة المرور من تحديث الإجراءات الخاصة بتجديد وإصدار الرخص للمركبات في المملكة.

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية (شروط رخصة القيادة للرجال)

يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي :

إتمام سن الثامنة عشرة عاما عند التقدم لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.

إتمام سن العشرين عند التقدم لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة

ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائيا في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض ، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون طالب الرخصة مهما كان نوعها – قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.

النجاح في اجتياز اختبار القيادة وتحدد اللائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائها.

دفع الرسوم المقررة .

تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة، إن وجدت .

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية عبر منصة أبشر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى خدماتي. ثم النقر على خدمة إدارة الهوية الرقمية. الضغط على خانة رخصة القيادة. النقر على أيقونة تفعيل رخصة القيادة الرقمية. ثم تفعيل بطاقة القيادة الإلكترونية. تحميل بيانات البطاقة على الأجهزة الذكية.

والجدير بالذكر انه تم إنشاء منصة رخصة لتسهيل عملية إصدار واستبدال الرخص وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تسمح للمواطن والمقيم من اتباع عدة خطوات بسيطة لإتمام عملية التجديد أو الاستبدال للرخصة الخاصة به بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب لأداره المرور وذلك عمل على توفير العديد من المجهود والوقت.