شروط السفر لليونان من السعودية والمستندات المطلوبة 2022

شروط السفر لليونان، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، عن طريقة السفر الي اليونان من السعودية، حيث يهتم بعض المواطنين بالتعرف علي الشروط التي تم تحديدها من أجل الموافقة علي إصدار تأشيرة دخول اليونان، وقد وضحت وزارة الخارجية اليونانية بأن الدخول الي بلادها يحتاج الي توافر بعض المستندات والأوراق التي يجب توفيرها وتقديمها الي الجهات المعنية من أجل الموافقة علي إصدارة التأشيرة، حيث يتم التقديم علي تأشيرة اليونان بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وسوف نوضح لكم المستندات المطلوبة للسفر الي اليونان، مع توضيح شروط السفر لليونان من السعودية.

شروط السفر لليونان من السعودية

حددت وزارة الخارجية باليونان بالتعاون مع الخارجية السعودية، بعضاً من الشروط العامة التي يجب توافرها من أجل التقديم علي تأشيرة اليونان، وفيما يلي شروط السفر لليونان:

يجب علي كل شخص أن يقوم بتقديم إثبات الحصول علي جرعتي اللقاح من أجل تقديمه الي الجهات المعنية عند الوصول الي الأراضي اليونانية.

يجب علي المواطن السعودي إجراء تحليل PCR خلال فترة 72 ساعة وذلك للمواطن الذي سبق أن أصيب بالفيروس المستجد والحصول علي الجرعة الأولى من اللقاح المعتمد بالمملكة.

يجب القيام بفحص PCR للأعمار الخاصة بالأطفال الذين يتعدوا عمر العاشرة خلال 72 ساعة.

يجب أن يتم تسجيل طلب إلكتروني خلال موقع الخارجية الإلكتروني.

يجب أن يحصل كل مسافر على تأمين السفر.

المستندات المطلوبة لإصدار تأشيرة فيزا اليونان للسعوديين

يجب علي كل شخص يرغب بالسفر الي اليونان، ويرغب في استخراج فيزا لليونان من السعودية، فعليه بتوفير المستندات التالية: