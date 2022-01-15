نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي بالبريد ورسومها الجديدة وعنوان البريد الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي في ظل المتابعة المستمرة إلى شكاوى المواطنين والوافدين واستقبال برقيات بكافة أنواعها، قامت الحكومة السعودية برد على الكثير من تساؤلات المواطنين في المملكة حول طريقة وعنوان إرسال برقية للديوان الملكي بالبريد الممتاز الذي بات الأسرع في تقديم التهاني أو طلب مساعدة وطلب العلاج وهي من أبرز الرسائل التي يستقبلها الديوان الملكي في إطار المساعدات التي تُقدم، فماذا عن عنوان وطريقة إرسال البرقيات عبر البريد السعودي، والصيغة التي تقدم بها، فضلاً عن سُبل التواصل مع الديوان الملكي، وطبيعة الطلب المُرفق بالبرقية، وما هي البيانات التي يتم إدراجها للتواصل مع مُرسل البرقية وغيرها الكثير من الأسئلة، وهذا ما سوف يتم شرحة خلال السطور التالية.

كيفية إرسال برقية أو شكوي للديوان الملكي

في هذا الصدد أتاح البريد الممتاز EMS في المملكة العربية السعودية إرسال البرقيات والطرود بسهولة في إطار الباقات التي يوفرها للمستخدمين، حيث يقوم بإرسال البرقيات على الصعيد المحلي والدولي بشكل فائق السرعة، حيث يُمكنك عزيزي القارئ الاستفادة منه بإرسال برقية أو شكوي إلى الديوان الملكي تشمل حاجتك من طلب علاج في إطار المساعدات التي تتكفل بها المملكة العربية السعودية من خلال الديوان الملكي.

وهناك العديد من المكاتب التي تتبع الديوان الملكي السعودي وهي مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية والعلاقات الدولية والشؤون الدينية والتشريفات الملكية والأمن القومي، ومكتب خاص بالملك. من خلال الديوان الملكي السعودي يقوم الملك بصياغة الأنظمة والمراسيم الملكية وغيرها من الشؤون الحكومية الروتينية الأخرى، وفيه يقوم الملك باستقبال كبار ضيوف الدولة من رؤساء ووزراء الدول الأخرى، وكبرى الشخصيات السياسية والتي تشغل مناصب سياسية ودبلوماسية هامة.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات

ويقدم الديوان الملكي السعودي عدد من المساعدات التي تحقق مفهوم التكافل الاجتماعي وقضاء الحاجة ذلك المفهومين الأساسين الذي يُشيع العدل والخير والرحمة بين المسلمين، وذلك من خلال إتاحة قضاء حاجات مواطني المملكة من خلال إرسال رسالة تتضمن المساعدة المرغوب فيها ليتم النظر فيها، فماذا عن أنواع المساعدات الذي يوفرها الديوان الملكي السعودي، وماذا عن صيغة المساعدة، وطريقة إرسال تلك البرقية، وتكلُفتها وشروط وخطوات التقديم علي منح أراضي.

أنواع الشكوي والبرقيات التي يتم إرسالها للديوان الملكي

حيث يسمح الديواني الملكي من خلال بوابة تواصل بإرسال المحتاجين إلى خدمة ما من مواطني السعودية إرسالها عبر البريد الممتاز، فماذا عن أنواع تلك البرقيات المسموح بإرسالها، نستعرضها فيما يلي:

يُتاح التقدُّم بطلب علاج. يُسمح بإرسال الطلبات الحكومية. يُسمح بإرسال برقية للحق العام. يُمكن إرسال برقية لإيقاف القصاص. يُسمح بإرسال برقية تتعلق بالشأن الإداري. يُتاح إرسال برقية بها أمر عاجل للمواطنين. يُمكن إرسال رسالة لحماية الأرواح والممتلكات. يُمكن للمواطن إرسال برقية تهنئة أو تعزية في حالات الوفاة.

ملحوظة: تُقبل كافة الشكاوى التي تصل إلى ديوان الملكي، علمًا باستقبال عدد محدود من البرقيات، لذا يُرجى التحديد الدقيق في متن البرقية بالطلب وتسليط الضوء عليه.

صيغ إرسال برقية للديوان الملكي بالبريد

الصيغة الأولى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رفع الله شأنه ..أرجو النظر بعين الرأفة إلى طلبي حيثُ إنني في حاجه إلى علاج الشلل الرباعي نظرًا للحالة الصحية التي يمر بها عمي، إذ يحتاج بشكل دائم إلى مجموعة من العلاجات الباهظة التي لا أتمكن من إحضارها له لأنني أعيل أسرتي التي تتكوّن من أب وأمي وزوجتي وأبنائي وراتبي لا يقضي تلك الحاجة، وادعوا الله أن يُسدد خُطاكم وأن ينصركم.

الاسم: … السجل المدني: … رقم الهاتف: …

صيغة إرسال برقية لمحمد بن سلمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان تحية طيبة، أتمنى من سيادتكم الاستجابة لطلبي نظرًا لحقي الضائع، حيثُ قام أحد الأشخاص بالسطو على قطعة أرضٍ لي في منطقة الرياض، وأريد من سيادتكم مُتابعة الجهات المُختصة لكي يتم رد الحق الضائع، ادعوا الله أن يوفقكم لفِعل الخيرات.

الاسم: .. السجل المدني: … رقم الهاتف: …

عنوان البريد الملكي

يُمكنك إرسال البرقية التي تُدرج فيها طلبك إلى البريد الملكي من خلال البريد الممتاز من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر العنوان الخاص بالبريد الملكي.

عنوان البريد الملكي : المملكة العربية السعودية، الهدا، 7636، الرياض 12911 .

: المملكة العربية السعودية، الهدا، 7636، الرياض 12911 . خانة عنوان المرسل: اكتب في العنوان “البريد الملكي”.

اكتب في العنوان “البريد الملكي”. خاتمة الرسالة: اكتب عزيزي القارئ في خِتام الرسالة ” إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود” حفظه الله. وأخيرًا ارسل الرسالة عبر البريد الممتاز.

رسوم برقيات وشكاوى الديوان الملكي

لا تُعتبر التكلفة لإرسال برقية إلى الديوان الملكي السعودي باهظًا، إذ يتم تقديره كما يلي:

إرسال البرقيات عاجلة: يدفع المُرسل ريالاً عن كل كلمة في برقيته الموّجهة إلى الديوان الملكي في البرقيات السريعة التي تصل في غضون ست ساعات، فيما يتم الرد على برقيات المساعدة المادية في غضون أربعة أشهر. برقيات من الدول العربية: يدفع المُرسل 0.60 ريالاً سعوديًا عن كل كلمة، وتصل في غضون يومين. برقيات من المملكة غير عاجلة: يدفع المُرسل 0.50 ريالاً سعوديًا عن كل كلمة، وتصل في ذات اليوم التي أُرسلت فيه. برقيات الحالات الإنسانية ووقف القصاص والحوادث والكوارث: لا يتم دفع تكلفتها من المُرسل، ويتم إرسالها بشكلٍ عاجل. برقيات من دول العالم: تصل في غضون يومين، كما يتم تحديد تكلفتها في إطار يومين.

التسجيل في بوابة تواصل الديوان الملكي

تسجيل الدخول عبر بوابة تَواصل الديوان الملكي. كتابة جميع البيانات التي تَشمل على رقم الهوية ونسخة منها. إدخال الاسم الأول ثم اسم الجد واسم العائلة. إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لأنه سيَتم التواصل عبرهما. إنشاء كلمة مرور قوية وإعادة كتابتها. إدخال الرمز المرئي والموافقة على الشروط والأحكام. يتم الضغط على كلمة تسجيل. إرفاق كافة المستندات التي تؤكد على صحة المعلومات. الضغط على إرسال.

وقد يصلك رسالة من الديوان الملكي بالرفض وعدم الاستجابة لتنفيذ طلبك الذي قمت بإرسالها، حيث تأتي كالآتي”يعتذر الديوان الملكي عن تنفيذ طلبك”، فيما يتساءل البعض عن سبب عدم الموافقة على تقديم المساعدة، إذ توجد بعض الأسباب الكامنة وراء عدم الموافقة على البرقية التي قُمت بإرسالها إلى الديوان الملكي السعودي.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي في السعودية

رقم الدعم الخاص بالديوان الملكي لجميع المواطنين: 920022220. أو رقم التواصل مع الديوان الملكي من داخل المملكة: 8004000000. الرقم الموحد للتواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة: 920030003. البريد الإلكترونيّ: [email protected]

والجدير بالذكر أن يتيح البريد الممتاز أمكانية إرسال برقية للدايون الملكي, حيث تعتير واحدة من افضل الخدمات الموجودة حتي الآن، كما أذا كان الطلب بإرسال برقية مستعجلة للديوان الملكي, حيث تبلغ حجم تكاليف إرسال برقية مستعجلة ألي الدايون الملكي إلى اكثر من 1 ريال لكل كلمة على أن يتم إرسالها في خلال ست ساعات، وفي حالة إرسال برقية إنسانية عاجلة للديوان الملكي تتعلق بإنقاذ الأرواح، حيث يتم إرسال برقية إنسانية عاجلة إلي الدايون الملكي لكل كلمة بشكل مجاني وعاجل على أن يتم إرسالها في نفس اللحظة.