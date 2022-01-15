صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وما أنواع المساعدات؟

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي هي أحد أنسب وأفضل الحلول التي يتم الحصول عليها من أجل سداد الدين من خلال مؤسسة الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة التي تعمل على حل المشكلات التي يقع فيها المواطنين السعوديين لتوفير حياة مرفهة لهم، فقد تم تقديم رابط الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية من أجل إعطاء الفرص للحصول أو طلب مساعدة مالية لتسديد الديوان في المملكة، وسوف نوفر لكم نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي 1443.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

على الرغم من انتشار أنواع عديدة من الصيغ، إلا أننا نفضل أن يقوم بكتابتها المواطن السعودي، من واقع الظروف التي يعيشها، ولكن إن كان لا يُجيد كتابة صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي فيمكنه الاستعانة بالصيغة التالية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرسل لكم أرق تحياتي، أما بعد…،

فإلى الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، أتوجه بخالص الحب والتحية إلى سيادتكم، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يُديم عليكم الصحة والعافية.

وأتقدم إليكم بهذا المعروض من أجل طلب سداد الدين المتراكم عليَّ، حيث أنني في الفترة الحالية لا أستطيع سداد هذا الدين، وذلك بسبب ظروف مالية أواجهها أنا وأفراد أسرتي، وهي تتمثل في: (يذكر جميع الأسباب بالتفصيل)، وأرفق لكم مع هذا المعروض أيضًا كافة الأوراق التي تؤكد استحقاقي لهذا المساعدة.

ولكم جزيل الشكر والتحية الخاصة، مع الدعاء بدوام العز والبركة في العمر.

مُقدمه إلى حضراتكم (يقوم بذكر اسمه ورقم جواله وعنوانه وكافة المعلومات الشخصية لسرعة الوصول).

أنواع مساعدات الديوان الملكي 1443

وهناك العديد من المساعدات التي يتم تقديمها من خلال الديوان الملكي في المملكة، من بينها:

إمكانية التقديم على منح الأراضي المجانية لمن لا يستطيع شراء وحدة سكنية وغير مقبول في وزارة الإسكان.

يمكن التقديم للحصول على إعانة مالية من الديوان الملكي أو مساعدة مالية للمتعثرين لدى العديد من المؤسسات السعودية.

وهناك أيضًا مساعدات علاجية مختلفة لمن لا يستطيع الحصول على علاج في المستشفيات الحكومية التي توفر تأمين صحي للمواطنين، ويمكن التعرف على المزيد من خلال الاتصال على رقم 8004000000.