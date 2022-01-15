نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي وما عنوان التواصل؟

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عمر شويل - جدة نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي تعتبر من أهم ما يبحث عنه المواطن في المملكة العربية السعودية من ذوي الدخل المحدود وأصحاب القروض والديون أيضًا، فقد أشارت الحكومة السعودية إلى أنها تسعى إلى سداد الديون من خلال استقبال صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وأعلنت عن أن هناك وسائل عديدة يمكن اللجوء إليها من أجل تقديم معروض للديوان الملكي منها البريد الممتاز السعودي ومنها أيضًا طلب مساعدة مالية فورية من بوابة تواصل، وسوف نوفر لكم رابط الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية 2022.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

تستطيع كتابة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي بأكثر من طريقة على حسب نوع المساعدة، أو بحسب طبيعة الجهة التي حصلت على الأموال منها، كما تستطيع طلب منحة أرض إن لم يكن لديك سكن مناسب، ويمكن استخدام صيغ أو نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي كما التالي ويمكن الإرسال عن طريق البريد الممتاز السعودي الهدأ 7636، الرياض 12911:

النموذج الأول لطلب مساعدة مالية فورية

معالي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد…،

أرجو من سيادتكم الموافقة على منحة مساعدة مالية، وذلك من أجل (يقوم بذكر التفاصيل الخاصة به)، والجدير بالذكر أني لا أستطيع السداد بسبب قلة الدخل الشهري، ولدي أسرة أقوم بالنفقة عليهم، وهي أسرة مكونة من (يقوم بذكر عدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل الشهري لجميع الأفراد أيضًا).

ثم يقوم بكتابة الاسم والتوقيع وتاريخ إرسال هذا الطلب إلى الديوان الملكي السعودي، وكذلك كتابة رقم الهاتف الثابت أو رقم جوال والعنوان، ورقم الهوية الوطنية.

النموذج الثاني للمساعدات المالية من الديوان الملكي

سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، تحية طيبة وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنه ليطيب لي أن أقوم بالتقديم على الحصول على مساعدة مالية، نظرًا لعلمي أنكم تقومون بمد يد العون إلى جميع المحتاجين، فأنا العائل الوحيد لأسرتي، وقد تراكمت علي العديد من الديوان لجهات كثيرة، من بينها ديون بسبب النفقة على الإيجار السكني ومصاريف الطعام والشراب، وأرجو التكرم بمساعدتي.