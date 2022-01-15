رابط وخطوات التسجيل في نظام نور 1443 noor.moe.gov.sa لاستخراج النتائج وتسجيل الطلاب الجدد

التسجيل في نظام نور التعليمي الالكتروني هو أكثر ما يحتاجه عدد كبير من أولياء الامور في جميع انحاء السعودية بشكل عام، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد المنصات التعليمية الالكترونية في تقديم العديد من الخدمات للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ومن بين هذه المنصات هي منصة نور الالكترونية التي تعد من أهم المنصات التعليمية في السعودية نظرا لتقديمها عدد كبير من الخدمات الهامة للطلاب واولياء الامور، من خلال تسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر بمجموعة من الخطوات التي تسهل الكثير من الإجراءات، وإليكم الرابط الالكتروني وخطوات التسجيل في نظام نور 1443.

خطوات التسجيل في نظام نور 1443

قامت وزارة التعليم السعودية باطلاق نظام نور التعليمي الالكتروني لأولياء الامور للتسجيل الكترونيا مع بداية العام الدراسي في السعودية، وذلك حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة الى نظام نور الالكتروني من خلال هذا الرابط.

من بين الخدمات المتاحة يتم اختيار تسجيل جديد ولي الأمر من خلال الصفحة الرئيسية.

يتم تسجيل تسجيل طالب جديد، ومن ثم اختيار صلة القرابة.

يتطلب من ولي الأمر ادخال مجموعة من البيانات الخاصة به وبالطابع مثل رقم الهوية الوطنية ورقم السكن وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات المطلوبة.

يتم اختيار الصف الدراسي الحالي الخاص بالطالب ثم اختيار المدرسة الخاصة به.

عقب ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم الاقرار بصحة البيانات ثم اختيار التسجيل.

شروط التسجيل في نظام نور التعليمي 1443

وقد حددت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط والضوابط التي تنظم عملية التسجيل في نظام نور التعليمي الالكتروني، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.