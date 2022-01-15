نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور برقم الهوية ولي الأمر 1443 وإضافة الطلاب والطالبات الجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل نظام نور من أهم الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم ليتمكن ولي الأمر من دخول نظام نور برقم الهوية وإضافة الطالبات والطلاب المستجدين، أو الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي توفرها بوابة نظام نور للمستخدمين من الطلاب وأولياء الأمور، كوسيلة من الحكومة السعودية للتحول نحو الرقمية، والاستجابة لمتطلبات العصر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيِل الأبناء ونقلهم من مدرسة لأخرى، ومتابعة المستوى الدراسي لهم، من خلال منصة إلكترونية متكاملة تربط جميع الإدارات والمؤسسات التعليمية من خلال قاعدة بيانات متكاملة.

تسجيل نظام نور

من أهم الخدمات التي يقدمها نظام نور لولي الأمر هي إمكانية تسجيل الطلاب الجدد برقم الهوية في المراحل التعليمية المبكرة “رياض الأطفال، أول ابتدائي” في المدارس من خلال دخول موقع نور بحساب ولي الأمر، ليس هذا فحسب بل إنه بإمكان قادة المدارس وأولياء الأمور تسجيل الطلاب الجدد في المراحل المتوسطة والثانوية أيضًا، كما أنه يمكن تسجيل الطلاب ذوي الإعاقة بنفس الخطوات، انطلاقًا من تحقيق مبدأ المساواة في التعليم، وهذا الأمر يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تجاوز الطرق التقليدية، والتحول نحو الرقمية والحكومة الإلكترونية في كافة المعاملات.

التسجيل في نظام نور

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في نظام نور وإنشاء حساب جديد ولي الأمر برقم الهوية، ليتمكن من إضافة الطلاب الجدد:

الانتقال إلى رابط نظام نور. النقر على عبارة التسجيل لولي أمر جديد. الانتقال إلى صفحة بيانات ولي الأمر. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة ثم تعيين اسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى نظام نور بكلمة المرور واسم المستخدم.

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور

بعد الانتهاء من تسجيل ولي الأمر في نظام نور، وإنشاء حساب جديد يستطيع الاستفادة بكافة الخدمات التي يوفرها نظام نور للمستخدمين، التي من أبرزها تسجيل رياض الأطفال والطلاب الجدد في المراحل التعليمية المختلفة، بالخطوات الآتية:

الدخول إلى نظام نور التعليمي. الانتقال إلى تبويب التقديم للطلاب الجدد بعد تسجيل الدخول إلى موقع نور. العمل على إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة. الدقة في تسجيل بيانات الطالب ثم النقر على خيار تسجيل.

في نهاية خطوات تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في نظام نور برقم الهوية للعام الجديد 2022، يظهر رقم الطلب الذي يستخدم ولي الأمر في متابعة طلب التقديم عبر رابط البريد الإلكتروني ورسائل الجوال.