الاستعلام عن المكافأة الطلاب 1443 في المملكة

تحرص دائماً وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على تحفيز وتشجيع الطلاب، وحثهم على السير في العملية التعليمية والتفوق، لذلك فهي تقوم بصرف المكافأة لهم لكي تشجعهم على الاستمرار والمواصلة في الدراسة، وايضاً ترفع لهم الروح المعنوية، مما يجعلهم يتسابقون في التفوق حيث تختلف قيمة مكافأة من مرحلة إلى أخرى، وسوف نعرض فيما يلي كيفية الاستعلام عن المكافآت، وايضا شروط الحصول عليها.

الاستعلام عن المكافأة الطلاب برقم الهوية الوطنية

يستطيع جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن مكافأة الخاصة بهم الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي من نظام نور

يكتب الطالب اسمه في خانة اسم المستخدم

يكتب الطالب برقم الهوية الوطنية الخاص بي

يتم الانتقال الى صفحه اخرى يرجى أخذ فيها الطالب على كلمة استعلام.

سوف يتم ظهور المكافآت المالية الخاصة بها.

موعد صرف مكافآت الطلاب جازان

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المكافآت لجميع الطلاب في منطقة جازان، حيث أنه يكون في يوم 27 من شهر يناير لعام 2022، وقامت الوزارة أيضا بتخصيص المكافآت المالية لفئات من الطلبة من تشجعهم على استكمال الدراسة ومن هذه الفئات ما يلي

طلاب التربية الفكرية والتربية الخاصة

طلاب مدارس المكفوفين و دار التوحيد.

طلاب مدارس الصم والبكم.

طلاب مدارس تحفيظ القرآن ومحو الأمية.

شروط الحصول على المكافأة الطلاب 1443

لكي يحصل الطالب علىة المكافأة المخصصة من وزارة التعليم في السعودية يجب أن يلتزم بالشروط التالية