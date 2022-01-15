يبحث العديد من السعوديين عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، يعمل دائما نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتحسين الحالة الاقتصادية لكثير من الأفراد ورفع مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، حيث يقدم لهم المساعدات المالية كل شهر وايضا الأفراد الغير قادرين على العمل التي تعطل عملهم بسبب كارثه أو وباء فيروس كورونا، وسوف نعرض لكم في ما يلي موعد صرف الضمان الإجتماعي لهذا الشهر، بالإضافة إلي شروط استحقاق الدعم الاجتماعي المطور الجديد، وطريقة تحديث الحساب.

شروط استحقاق الدعم الإجتماعي المطور 1443

قامت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في المواطن، لكي يتم حصوله على المساعدات التي يقدمها ومن هذه الشروط ما يلي

يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية ويقيم على أراضي المملكة بشكل دائم، ولكن يتم استثناء السيدة المتزوجة من سعودي، ولها أبناء سعوديين من هذا الشرط ايضاً المرآة المطلقة

يجب على المواطن لا يمتلك أي أصول العقارية بقيمة عالية.

يجب الا يكون دخل الفرد أكثر من 3000 ريال سعودي، واذا كانت عائله يكون 5000 ريال سعودي.

يجب أن لا يكون يتقاضي أجر من أي عمل حكومي أو قطاع خاص في المملكة.

أن يكون من ذوي الإعاقات وغير قادر على العمل

يكون من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة

المطلقات والأرامل التي ليس لهم عائل.

كيفية تحديث البيانات للضمان الاجتماعي 1443 في المملكة

يجب على جميع المواطنين المستحقين للضمان الإجتماعي وتحديث بياناتهم حتى لا يتم وقوف الصرف، ويكون التحديث من خلال المنصه الإلكترونية، حيث أنه يتم تغيير البيانات لمواطن إذا تغيير أي بيانات لدية، حيث تقوم الوزارة بمراجعة البيانات بصفة مستمرة ومطابقتها والبيانات الاصلية للمواطن فإن التحديث يساعد في استمرار صرف الضمان الاجتماعي ويتم التحديث من خلال اتباع الخطوات التالية