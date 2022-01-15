نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أحول من الراجحي إلى الأهلي رسوم التحويل من بنك الراجحي إلى بنك آخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البنك الراجحي من أكبر بنوك في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يخدم عدد كبير من العملاء في كثير من الخدمات المالية والتحويلات وغيرها، حيث أنه يحرص دائماً على تقديم كل ماهو جديد في عالم البنوك حتى يسهل على العملاء ويوفر لهم العديد من الخدمات والتي منها التحويل إلى البنك الأهلي الالكترونية، من خلال التطبيق الخاص ببنك الراجحي عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى الوقوف في فروع البنك ولا انتظار.

كيف أحول من الراجحي إلى الأهلي

يستطيع جميع العملاء في بنك الراجحي تحويل الى بنك الاهلي وذلك الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية

يضغط المواطن على الرابط الرسمي لتطبيق الراجحي. سوف يحوله إلى جوجل بلاي لتحميل التطبيق على الجوال. بعد تثبيت التطبيق على الهاتف يتم الضغط على فتح. ثم يختار المواطن خدمة المباشر. سوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف ثم يضغط على تحويل. يضيف المواطن اختيار البنك الأهلي ثم يملأ البيانات الشخصية المطلوبة منهم. يكتب المواطن رقم IBAN، ويضغط على حفظ ثم يرجع إلى القائمة الرئيسية ويضغط على مستفيد ثم يحدد الشخص الذي يرغب فيه التحويل إليه ويحدد المبلغ المراد تحويله وسبب التحويل ثم يضغط على اتمام التحويل.

كم المدة التي يستغرقها التحويل من الراجحي إلى الأهلي

يرغب العديد من العملاء في معرفة المدة التي يستغرقها لكي يحول من مصرف الراجحي الى الاهلي، و يمكن الإجابة عن هذا السؤال، حيث أنه تختلف مدة التحويل وذلك تبعا للوقت الذي تم إجراء فيه العملية، ويمكن أن تصل الحوالة في نفس اليوم إذا كان يرسلها في أيام العمل، ويكون وقت عملية الإرسال قبل الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة.

طريقة التسجيل في خدمة مباشر الراجحي

يمكن كثير من المواطنين أن يسجله في خدمة مباشر عن طريق اتباع الخطوات التالية

يضغط المواطن على الموقع الرسمى لبنك الراجحي

يختار مباشر للافراد ثم يضغط على كلمة تسجيل

يكتب رقم أ البطاقة على الخاص بالصراف الآلي.

ثم يقوم بالضغط على دخول ويضغط على مباشر أفراد، ثم يتم الضغط على تسجيل.

يكتب رمز التحقق الذي تم ارساله عبر الهاتف الخاص به.

رسوم التحويل من الراجحي للاهلي

عند التحويل من مصرف الراجحي إلى مصرف الاهلي يتم تسديد رسوم متفق عليها وهي سبع ريال سعودي في كل عملية تحويل، ولكن عند التحول الإلكتروني عن طريق الراجحي لا يتم خصم أي رسوم