النفاذ الوطني الموحد تسجيل دخول الخدمات الإلكترونية

النفاذ الوطني الموحد، حيث يستعلم الكثير من مواطني العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول النفاذ الوطني الموحد، حيث يتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها من جانب الوزارات المتعددة، فقد أصبح من السهل أن يتم التسجيل في المنصات الإلكترونية الحكومية والاستفادة من الحصول على كافة الخدمات التي توفرها هذه المنصات بكل سهولة، وذلك عبر التسجيل في منصة النفاذ الوطني الموحد، وأصبح من الهام على كل شخص يقيم بالمملكة أن يكون لديه حساب مسجل في النفاذ الوطني الموحد، حتي يتم الدخول والاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول النفاذ الوطني الموحد.

النفاذ الوطني الموحد تسجيل دخول

بإمكان جميع المواطنين المسجلين في بوابة النفاذ الوطني الموحد أن يقوموا بتسجيل الدخول الي الحساب الخاص بهم بكل سهولة، والعمل علي ربط هذا الحساب مع مواقع الوزارات الأخري مثل وزارة الداخلية السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإضافة الي وزارة الصحة وغيرها من الوزارة الأخري، ويتم تسجيل الدخول بالخطوات التالية:

يتم الدخول علي رابط التسجيل الخاص بالمنصة/ منصة النفاذ الوطني الموحد.

يتم النقر علي على تبويب “كلمة المرور ورسالة”.

يجب أن يتم إدخال اسم المستخدم بالإضافة الي كلمة المرور في المكان المحدد لهما.

يجب إدراج الرمز المرئي في المكان المخصص له.

النقر على تسجيل الدخول.

سوف تقوم المنصة بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة مرور بشكل مؤقت علي الجوال الشخصي والذي يعد مسجل من خلال النظام.

ثم القيام بإدخال كلمة المرور التي تم إدخالها في المكان المحدد له حتي يتم التحقق من تسجيل الدخول لكل مستفيد.

بعد تحقق المنصة من تسجيل الدخول لطريقة صحيحة وفق السياسات الخاصة بها.

يتم الدخول إلى نظام النفاذ الوطني السعودي واستخدام خدمات المنصة.

كيف أتواصل مع النفاذ الوطني الموحد؟

يستطيع جميع المواطنين الاتصال بمنصة خدمات النفاذ الوطني الموحد من خلال الرقم التالي: 8001221111، فبإمكان الجميع تقديم الاستفسارات المختلفة أو الشكاوى الشخصية والتي يعمل الدعم الخاص بالمنصة علي حلها بأسرع وقت، كما يمكن التواصل إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] الخاص بالمنصة.