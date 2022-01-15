رابط التسجيل في برنامج دعم ريف للدعم المادي reef.gov.sa في المملكة

الدعم الريفي، هو برنامج مختص بالأفراد الذين لديهم اهتمام في الأعمال المرتبطة بالزراعة ويعد هذا البرنامج رؤية من رؤى 2030 حيث يساعد الأسر الريفية ودعمهم والقطاعات الزراعية وتحسن من التنمية المستدامة حيث اتاحة وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية هذا برنامج يدعم تلك الفئة ليطوروا من أعمالهم ماديًا، وأطلقت الوزارة الخاصة بالبيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية برنامج الدعم للتنمية الريفية الزراعية، وذلك لتحصل الأسر المنتجة على دعم مناسب لهم يؤدي لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي.

من الذي يستهدفه دعم ريف للدعم المادي reef.gov.sa

يحسن من القطاع الزراعي الريفي.

يزيد من الإنتاج لمشاريع الأسر في الإنتاج المزارعين.

يحسن من المستويات المعيشية في السعودية.

يستغل الفرص والموارد الموجودة.

يستفيد من الموارد الطبيعية والامكانيات الزراعية.

يقدم دعم واستفادة منهم ويزيد من الدخل القومي في المملكة العربية السعودية.

القطاعات التي يستهدفها دعم ريف

برنامج الدعم الريفي مستهدف لعدد من القطاعات وذلك ضمن القطاع الإنتاجي الزراعي، ومن هذه القطاعات:

قطاع التنمية والتطوير لتربية النحل وإنتاجية العسل.

قطاع مختص في إنتاج والتسويق للبن العربي.

القطاع الخاص بالزراعة والتجارة بالورد.

الإنتاج التسويق الخاص بالفاكهة مثل التين والرمان والعنب.

ينشط قدرة الصغار من الصيادين ومزارعين السمك.

يعزز القدرة الخاصة بالصغار الذين يقومون بتربية المواشي.

يزرع المحاصيل مثل السمسم والذرة الرفيعة والدخن.

كيفية التسجيل في برنامج الدعم الريفي باستخدام رقم الهوية:

يوجد الكثير من الأفراد الذين يسألون عن طريقة التسجيل في البرنامج الخاص بالدعم الريفي للحصول على الدعم، والتسجيل يتم عن طريقة المنصة الخاصة بريف الرسمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي: