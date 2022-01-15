مؤهلين راتب الضمان الأول sbis.hrsd.gov.sa بمصارف المملكة حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع رواتب المؤهلين للضمان الاجتماعي المطور اليوم في المصارف المعتمدة لدى الوزارة، وقد قام الراغبين في الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الراغبين في الحصول على رواتب شهرية ,أيضا العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على فرص عمل تأهيلية، بالتسجيل على رابط وزارة الضمان المطور في 25 نوفمبر الماضي وقامت الوزارة بمراجعة الطلبات وأعلنت عن موعد الإعلان عن المؤهلين.

مؤهلين راتب الضمان الأول sbis.hrsd.gov.sa إيداع رواتب المؤهلين وكيفية تسجيل غير المؤهلين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج تسجيلات الضمان الاجتماعي للمسجلين طوال الفترة الماضية، في نوفمبر وديسمبر 2021، حيث قامت في 12 يناير 2022 بإرسال رسائل التأهيل على أرقام الهواتف النقالة التي تم تسجلها بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية، وقام مئات الآلاف من المسجلين بالضمان المطور باستقبال رسائل القبول على الهواتف النقالة بينما ترقب الباقين وصول الرسائل، بينما كان غير المقبولين لهم رسالة “غير مؤهل”.

بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يناير – جمادي الآخرة

“تم التحقق من أهلية استحقاق المعاش للمسجلين في الدفعة الأولى، ويتم تدريجي إرسال رسائل علي حسابهم يفيد بتأكيد التحقق من الأهلية بعد مراجعة الجهات المعنية لحسابهم المصرفي، ويتم التحقق من تسجيلات المرحلة الثانية ويتم إرسالها إلى المستفيدين”.

ألية تسلم رواتب الضمان المطور

يترقب المسجلين وصول رسائل القبول على الهواتف النقالة.

يقوم المقبولين بانتظار بيان الوزارة حول موعد نزول الرواتب.

يتوجه المؤهلين إلى المصارف التي لهم فيها حسابات الضمان البنكية.

يقوم غير المؤهلين بالتعرف على ألية التسجيل الجديد.

تسجيل جديد في الضمان المطور (لغير المؤهلين)

قام موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر منصته على تويتر أن المقبولين عليهم التوجه إلى المصارف لتسلم رواتب الضمان المطور الجديدة لهم بعد القبول، بينما لا يتم التظلم في النظام المطور الجديد حيث يقوم غير المقبولين في الضمان اتباع التالي:

التأكد من شروط الاستحقاق في حال انطبقت على المستفيد ومتابعة أسباب الرفض أو البيانات الغير كاملة في المرة الأولى.

يتم عمل تسجيل جديد في رابط الضمان الاجتماعي المطور والتأكد من كتابة كافة البيانات الصحيحة واتباع شروط الاستحقاق.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور