تسجيل جديد لغير المؤهلين sbis.hrsd.gov.sa في الضمان الاجتماعي المطور والذي يتم التسجيل فيه من جديد ليتم قبول طلباتهم، بينما قام المقبولين في الضمان باستقبال الرسائل النصية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الهواتف النقالة لهم وتم تحديد موعد تسلم رواتب المقبولين بينما يبحث غير المؤهلين عن كيفية التسجيل من جديد حسب قرارات الوزارة حول غير المقبولين في الدفعة الأولى من رواتب المواطنين، ونقوم بعرض الآلية الخاصة بتسلم رواتب الضمان وكيفية التعامل مع رسالة عدم القبول.

تسجيل جديد لغير المؤهلين sbis.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالإعلان عن مواعيد التسجيلات الجديدة بالضمان الاجتماعي المطور ومواعيد مراجعة التسجيل والتوقيت الذي يتم فيه الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى من المؤهلين للضمان الجديد، حيث جاء التسجيل ابتداء من 25 نوفمبر 2021 ولتحديث بيانات المسجلين بالفعل أيضا، وقامت بالإعلان عن مواعيد مراجعة التسجيلات في ديسمبر 2021 على أن يتم الإعلان عن نتائج القبول أو غير القبول في يناير 2022، على أن يتم تسلم الرواتب بالشهر التالي للتسجيل.

موعد إيداع رواتب المؤهلين بالضمان الاجتماعي المطور (الدفعة الأولى)

أعلنت وزارة الموارد منذ يومين أنها شرعت في إرسال الرسائل النصية للذين قاموا بالتسجيل برابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa وذلك في 12 يناير 2022 ولغير المؤهلين أيضا، على أن يتم تسلم الراتب الأول للمؤهلين بالتسجيلات في 16 يناير 2022 من المصارف التابع لها المواطن، والذي قام بالتسجيل فيها من قبل ومن أشهرها مصرف الراجحي، ويتم تقنين ألية التسلم حسب حالة كل بنك على حده.

أسباب رفض طلبات رواتب الضمان (أسباب عدم التأهيل)

من الممكن أن يكون قام بالتسجيل الخاطئ في البيانات برابط الضمان المطور الجديد أو قام بالتسجيل على الرابط القديم.

كما يكون تسجيل بيانات خاطئة عن المواطن أو عن الدخل الشهري، حيث تخضع التسجيلات لمراجعة شاملة مع قاعدة البيانات العامة للمملكة للتأكد من الصحة.

يكون مخالفا لشروط الاستحقاق للحد الأدنى المانع لراتب الضمان أو لدخل الاسرة.

يمنع من القبول أرباب دور الرعاية أو المعتادين على السفر خارج المملكة لأوقات طويلة أو المسجونين وأصحاب الأملاك والدخل الشهري المرتفع والأعلى من الحد المانع للضمان.

أسباب عدم التأهيل (عدم الالتزام بالحد المانع للدخل)

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية التسجيل لغير المؤهلين بالضمان (تسجيل جديد)

يكون على غير المؤهلين التسجيل من البداية في موقع الضمان المطور، حيث يكون النظام الجديد بالضمان هو عدم تقديم الاعتراض في عدم التأهيل وإنما التسجل بالموقع من جديد، مع مراجعة شروط الاستحقاق والتأكد من انطباقها والتأكد أيضا من سلامة عملية التسجيل، والتي تتم بالخطوات التالية: