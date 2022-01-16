كيفية حل مشكلة توقف التحويل المباشر الراجحي نهائياً ومزايا التطبيق

يعمل تطبيق الراجحي على تحويل الأموال من خلاله أو صرفها ويعمل التطبيق على إتمام أي عملية سحب أو تحويل باجراء العمليات البنكية بكل سهولة ويسر، لظروف ما قد يتعطل التطبيق خلال استخدامه والذي يوفر الكثير من عمليات التحويل الداخلي والخارجي، ويساعد التطبيق على سرعة الانتهاء من عمليات التحويل وكذلك سداد العديد من المدفوعات وغيرها من المزايا التي يمكن التعرف عليها من خلال المقال، ولكي يتم حل مشكلة تعطل التطبيق فهو ما نوضحه بداخل المقال وكذلك نوضح مزايا التطبيق، حيث يتم التسجيل في هاتف تحويل الراجحي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها بشرط أن يتوافر للعميل حساب على موقع بنك الراجحي، وأن يكون له حساب مفتوح وأحد عملاء بنك الراجحي، ويقدم التطبيق الخدمات الإلكترونية التي تسهل العمليات المختلفة داخل البنك بدون الحاجة للرجوع إلى فروع البنك وهو ما يميز عملاء مصرف الراجحي باستخدام التقنيات الحديثة فى التعاملات المالية المختلفة.

كيفية التسجيل في هاتف تحويل الراجحي:

للتسجيل في تحويل الراجحي من خلال الهاتف المحمول يجب اتباع عدة خطوات كما يلي:

اولا يجب تحميل تطبيق الراجحي تحويل.

ثم نقوم بتسجيل الدخول على التطبيق من خلال بيانات المستفيد.

ثم عليك بكتابة وإدخال الاسم وكلمة المرور والدخول على القائمة الرئيسية.

وعند الاستفسار عن اى خدمة من البنك او للرد على الاسئلة عليك بالاتصال برقم خدمة العملاء للاشتراك في الهاتف المصرفي.

ثم عليك باختيار اللغة والضغط على علامة الشباك ثم الرقم 3.

ثم عليك بكتابة وإدخال رقم بطاقة الصراف.

ثم كتابة وادخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

واخيرا كتابة و إدخال رقم الهوية .

أهم مزايا هاتف الراجحي تحويل:

يمتاز تحويل الراجحي من خلال الهاتف بعدة مزايا اهمها مايلي:

من اهم مزايا تطبيق تحويل الراجحي انه سهل الاستخدام ولايحتاج الى مهارة يستخدمه عامة الناس.

من مزايا تطبيق تحويل يمكن العميل من الحصول على جميع الخدمات بكل سهولة ويسر.

يعمل تطبيق تحويل على إجراء التحويلات الداخلية والخارجية وسداد المدفوعات.

يمكن من خلاله معرفة أقرب مركز يمكن من خلاله التحويل حيث يشترط أن يكون تابع لبنك الراجحي.

من مميزات تطبيق تحويل حيث يمكن الحصول على كافة التحديثات التي يقوم بها البنك وكما يقدم للعملاء العروض.

كيفية حل مشكلة توقف التحويل المباشر الراجحي:

تابعت العديد من الشكاوي المقدمة من مختلف العملاء بسبب توقف التحويل المباشر، ,أضحت الإدارة من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر أن الدعم الفني يقوم بمراجعة المشكلة والسعي لحلها، والدخول على مباشر الأفراد للتخلص من مشكلة توقف التحويل، عبر الهاتف الذكي وتطبيق الراجحي تحويل، يتم التفاعل السريع مع العميل من خلال خدمة العملاء وتوفير الحل الذي قد يعود إلى بعض الضغوط على شبكة التحويلات ومع المحاولة مرة أخرى في وقت آخر قد تستجيب كما يمكن اللجوء إلى صفحة بنك الراجحي وخدمة العملاء على منصة تويتر، أو الاتصال من خلال هاتف الراجحي الموحد” 920000084 “.