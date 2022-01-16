500 ألف بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات بهامش ربح منافس

500 ألف بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة ، ويعتبر من أهم منتجات التمويل الشخصي التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل في المملكة

الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، وبمبالغ مالية تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين.

توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

500 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من الشركة السعودية للتمويل.

القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

طالب التمويل يمكن أن يحصل على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج بهامش ربح تنافسي.

تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها.

يمكن أن تصل مدة سداد التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل