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عمر شويل - جدة 500 ألف بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي 5 سنوات بهامش ربح منافس - ثقفني
500 ألف بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة ، ويعتبر من أهم منتجات التمويل الشخصي التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية مجدولة وميسرة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل ويتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له في المملكة العربية السعودية.
مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل في المملكة
- الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد ، وبمبالغ مالية تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين.
- توفر الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- 500 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من الشركة السعودية للتمويل.
- القرض الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.
- طالب التمويل يمكن أن يحصل على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- توفر الشركة السعودية للتمويل هذا المنتج بهامش ربح تنافسي.
- تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها.
- يمكن أن تصل مدة سداد التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل حتي 60 شهر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل
- العميل السعودي والعميل غير السعودي يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة عند التقدم بطلب للاستفادة من المنتج.
- موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي وشبة الحكومي هي ثلاثة أشهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص أو من المقيمين ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر عند التقدم بالطلب.
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