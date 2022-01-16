طريقة حسبة قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd gov sa حاسبة مستحقي التأهيل منصة الدعم والحماية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة طريقة حسبة قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd gov sa 1443 ومعرفة رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد، والحد المانع للضمان المطور، والاستعلام برقم الطلب أو السجل المدني فقط، وموعد نزول الضمان، وكم باقي على الضمان، كلها من الأمور محل أهتمام المواطن السعودية، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك حتى تواكب تغيير الطريقة القديمة لحساب ما يتقاضاه المستحق والمستفيد من معاش الضمان، ومع تغيير قواعد وشروط وضوابط استحقاقات الضمان، بدأت عملية البحث عن معرفة طريقة وكيفية حساب المبلغ الذي سيتقاضاه المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك وفق عدد أفراد الأسرة والدخل المادي الخاص بالأسرة، في حدود الحد المانع الجديد.

طريقة حسبة قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd gov sa

وتجدر الإشارة إلى أن حاسبة الضمان الاجتماعي أزالت الكثير من اللغط حول معرفة قيمة الضمان الاجتماعي لكل أسرة، ومعرفة هل الأسرة تم تأهليها للضمان أو غير مؤهلة للاستحقاق، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على كيفية التعرف على التأهيل لضمان الاجتماعي من عدمه، وكذلك معرفة قيمة المعاش المستحق باستخدام حاسبة الضمان، كما سنستعرض أيضا طريقة التسجيل وتقديم طلب على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفق شروط وضوابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

وتجدر الإشارة غلى أن منظومة الضمان الاجتماعي الجديد تتلخص في كونها برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للراغبين في التسجيل الجديد وكذلك المستفيدين من نظام الضمان القديم، وذلك حسب شروط وضوابط تراعي العدالة في توزيع دعم الضمان، وهو عبارة عن راتب يتم صرفه شهريا للأسر والأفراد الذين ثبت تأهلهم لاستحقاق هذا الدعم، وذلك وفق لمعايير والشروط الجديدة، وتهدف الوزارة وتسعى إلى مساعدة غير القادرين على تدبر أحوالهم المعيشية من أجل توفير حياة كريمة لهم.

شروط التسجيل واستحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور والتقديم على منصة الدعم

منذ بداية انطلاق برنامج الضمان الاجتماعي الجديد والمطور تعاظم البحث عن شروط تقديم المستفيدين الجدد، وكذلك المستفيدين القدامى لبيان مدى تطابق حالتهم المادية والاجتماعية لاستحقاق راتب الضمان وفق الشروط الجديدة، والت تتلخص في التالي:

المواطنة شرط أساس فيجب أن يكون الراغب في التسجيل سعودي الجنسية

الإقامة الدائمة داخل المملكة.

التسجيل سيكون إلكترونيا فقط على رابط موقع الدعم والحماية الاجتماعية الجديد.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

يجب أن يكون الدخل المادي للفرد المستفيد أو الأسرة المستحقة للدعم أقل من الحد المانع لصرف راتب الضمان.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عند التسجيل.

ألية حساب راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد على حاسبة الضمان

يجب أن ننوه هنا إلى أن الراتب الشهري لدعم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد يتم حسابة وفق ألية معتبرة، وأن قيمة معاش الضمان ليست ثابتة للجميع، ولكنها تختلف من فرد لأخر، ومن أسرة لأخرى، وذلك وفق عدد أفراد كل أسرة، والدخل الشهري الذي تتحصل عليه الأسرة بجميع أفرادها، أما عن العوامل المؤثرة في قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور فتتلخص في التالي:

عدد أفراد الأسرة المستفيدة.

الدخل الشهري الذي تتحصل عليه الأسرة بجميع أفرادها.

ما تمتلكه الأسرة من عقارات وأراضي وأصول ثابته.

لذلك يجب عند التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، يجب ذكر كافة البيانات الخاصة بدخل الأسرة وعدد أفرادها، وذلك على المنصة الرسمية للدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى تصل الرسائل النصية التي تفيد التأهل للاسفادة من برنامج الدعم الخاص بمنصة الدعم والجناية الاجتماعية

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لحساب قيمة معاش وراتب الضمان

بناء على ما سبق فقد سعت وزارة الموارد البشرية إلى تعديل القواعد والشروط التي يتم صروف ونزول معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين الفعليين، وأتاحت الوزارة طريقة مبتكرة عبر حاسبة معاش الضمان لحساب المبلغ المستحق لكل أسرة، وذلك بكل سهولة ويُسر.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد المطور

حساب الدخل المكتسب لمن يرعب في التسجيل وأسرته على الضمان الاجتماعي.

يتم خصم نصف قيمة الدخل الشهري له

يضاف إلى ما سبق نصف قيمة الراتب الشهري إلى دخل المتقدم الغير مكتسب من الدعم الحكومي.

يستثنى مما سبق الدخل من برامج الدعم المساندة و ذوي الاحتياجات الخاصة

يتم حساب هذا وفق القاعدة المقدمة من قبل الوزارة (1100 للشخص العائل 550 لكل أفراد الأسرة).

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

وعي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين ودخل من خلال توفير رقم مجاني موحد للضمان الاجتماعي من داخل المملكة: 19911، كما يمكن التواصل من خلال البريد على الرمز البريدي للوزارة: 11157، أو زيارة موقع الوزارة الإلِكتروني الرسمي.

طريقة وكيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

موعد الإعلان عن نتائج استحقاق الأهلية موعد التسجيل على رابط الاجتماعي المطور الجديد : 20 نوفمبر 2021 وحتى يوم 25 مايو 2022.

: 20 نوفمبر 2021 وحتى يوم 25 مايو 2022. الإعلان عن الأهلية تباعا وتدريجيا بداية من الأسبوع الأخير من ديسمبر 2021.

ميعاد صرف راتب الضمان الاجتماعي لمن تثبت أهليتهم في يناير 2022.

فتح باب تقديم التظلمات لمن يثبت عدم أهليتهم في دعم منصة الحماية لاجتماعية.

تقديم التظلم والاعتراض يتم الرد عليه في خلال 60 يوم من تاريخ تقديم الاعتراض، وذلك من خلال لجان متخصصة.

راتب الضمان الاجتماعي سلم الرواتب الجديد بعد التعديل 1443

سنأخذ حالة لدراستها على سبيل المثال، وهذه الخالة عدد أفراد الأسرة بها 4 أفراد، نبدأ نحسب مدى تأهلها لدعم الضمان من عدمه، وما هو الراتب الخاص بالضمان لتلك الأسرة، وذلك حسب التالي:

يتم حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد لحالتك كالتالي:

إجمالي الدخل هو 1500 + 2000+ 800 = 4300 ريال.

الحد المانع للمعاش لعدد 4 أفراد هو 3710 ريال.

بمقارنة الدخل الإجمالي مع الحد المانع للمعاش.

النتيجة: هذه الحالة غير مؤهلة لاستحقاق دعم نظام الضمان الجديد.

الحد المانع للتأهيل لصرف راتب الضمان 1443 بقواعد الدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000 بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية غي تصحيح قواعد صرف الدغم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي: هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته.

متى يتوقف استحقاق صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور؟