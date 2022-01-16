نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول برابط مباشر للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول ، يتساءل العديد من الطلاب والمعلمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الدخول عبر الرابط الخاص بها من خلال الإنترنت عبر البحث عنها أو رابط مدرستي دخول للتلميذ ، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح آخر تحديثات المنصة منصة مدرستي تسجيل الدخول الكادر التعليمي والطلاب، حيث تعتبر منصة مدرستي هي البديل الآمن المقدم من وزارة التعليم بالسعودية حيث تعد بديلا عن النزول للمدرسة والازدحام خاصة في وقت الجائحة الحالية وتسهيلا على أعضاء هيئة التعليم نقدم لكم الدخول بحسابك عبر مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلبة عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي دخول الطالب

يمكن للطلاب الدخول لمنصة مدرستي مايكروسوفت وذلك خلال الموقع الرسمي للمنصة كالآتي:

أولا بالدخول إلى موقع منصة مدرستي التعليمية أو عبر رابط منصة مدرستي.

ثانيا قم بالضغط على تسجيل دخول الطلاب.

ثالثا سيتم تحويلك لصفحة تسجيل الدخول الخاص بك عبر موقع المنصة.

رابعا اكتب الحساب والرقم السري الخاصين بك.

خامسا اضغط على الدخول.

تتيح المملكة العربية السعودية أيضا الاطلاع على شروط الضمان الاجتماعي إلكترونيا.

منصتي مدرستي تسجيل الدخول المعلمين

بعد أن عرفنا طريقة الولوج للمنصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عبر منصة منصة مدرستي للتعليم، تتيح منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati للمعلمين أيضا عبر نفس الإجراءات، وللتسجيل كالتالي:

أولا لتسجيل الدخول للمنصة الوزارة تسجيل جديد للمعلمين قم بالدخول على الموقع الذي وضحناه.

ثانيا من نفس رابط الدخول على منصة مدرستي قم باختيار الدخول للمعلمين.

ثالثا سيتم تحويلك بعد ذلك لصفحة التسجيل عبر حساب التيمز المخصص لك.

رابعا بكتابة الحساب والرقم السري.

خامسا اضغط على ولوج.

كما يمكن للقارئ معرفة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الآن.

الولوج للمنصة لطلاب الروضة

تتيح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الدخول لمنصه مدرستي تسجيل الدخول الجديد لطلاب الروضة، وللقيام بالعملية قم بالآتي:

أولا بالدخول أيضا على مدرستي الصفحه الرئيسيه للقيام بعملية الدخول لمنصة مدرستي الإلكترونية.

ثانيا اختر من الخيارات أمامك الدخول لمنصة مدرستي للروضة عبر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati.

ثالثا سيتم تحويلك للموقع للتسجيل بحساب التيمز المخصص من خلال رابط الدخول مباشر.

طريقة أولياء الأمور عبر مدرستي لتسجيل الدخول

يمكن لأولياء الأمور الدخول بالحساب المخصص الشخصي المسجل لمدرستي، حيث توفر منصة مدرستي رابط الدخول ولي الأمر الخاص لكافة الطلاب عبر منصة مدرستي أولياء الأمور وذلك كالآتي:

أولا للدخول على منصة أولياء أمور الطالب ادخل أولا على موقع المنصة الرئيسية.

ثانيا قم بالضغط على رابط لتسجيل للدخول لأولياء الأمور.

ثالثا بكتابة الحساب والرقم السري الخاصين بك.

رابعا بالضغط على ولوج.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على طريقة وكل طرق الولوج الخاص بالمنصة أو بمنصة مدرستي الإلكترونية عبر الموقع المخصص لذلك.

بعض التنويهات من الوزارة

قامت الوزارة بتقديم بعض التنويهات على جميع مستخدمي المنصة في حالة حدوث بعض الأخطاء وهي كالآتي:

في حالة كون المستخدم مستخدما جديدا للتطبيق أي في الصف الأول الابتدائي أو الروضة أو التمهيدي فيتم استخدام كلمة السر المخصصة في تطبيق توكلنا.

يتم تخزين الحساب وكلمة السر الخاصين بك كل عام لذا لا داعي للبحث عن كلمة سر جديدة إنما فقط باستخدام الكلمة المخصصة للحساب الأول لك حتى انتهاء دراستك.

إذا قمت بتغيير كلمة السر الخاصة بك يجب عليك حفظها لأنك لن تستطيع الدخول لحسابك في توكلنا مجددا.

لو حدث ونسيت كلمة السر الخاصة بحسابك يمكنك تغييرها بسهولة عبر موقع ميكروسوفت تيمز.

إذا لم تستطع قم بالتواصل مع الدعم الفني للمنصة.

يمكن أيضا للقارئ فتح حساب بنك الراجحي عبر النفاذ الوطني الموحد، أو فتح حساب الراجحي أون لاين.