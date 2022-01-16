الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 برقم السجل المدني وشروط التقديم

تستمر الحكومة السعودية في تقديم العديد من الخدمات والمساعدات المتنوعة التي تعمل في مساعدة ملايين الأسر السعودية، لتكون المساعدات المقطوعة من أعظم وأهم الخدمات التابعة إلى الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية، تقدم المساعدات المقطوعة الدعم المادي للآلاف من الأسر السعودية محدودي الدخل و الاسر المحتاجة لتوفير حياة كريمة لهم و رفع مستوي المعيشة، ومنذ أن تم فتح باب التقديم في المساعدات المقطوعة وهناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وموعد صرف المساعدات.

الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة 1443

هناك الملايين من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن خطوات الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة التي تقدم من وزارة الموارد البشرية، وطريقة الاستعلام هي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك سوف تظهر امامك الصفحة الرئيسية قم بالضغط على ايقونه المساعدات المقطوعة.

ثم قم بالضغط على الاستعلام عن مستفيدي المساعدات المقطوعة.

الآن قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.

ثم الضغط على الاستعلام.

سيظهر على الفور كافة التفاصيل المتعلقة بالمتقدم في المساعدات المقطوعة سواء بقبولك في المساعدات أو رفضك مع توضيح سبب الرفض.

شروط التقديم للحصول على المساعدات المقطوعة 1443

لكي تستطيع الحصول على دعم المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي لابد من توافر هذه الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط هي: