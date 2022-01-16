اسقاط القروض من بنك الراجحي.. وخطوات عملية إسقاط القروض من البنك

يعتبر مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر المؤسسات المصرفية ويقصده الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين من أجل ادخار الأموال عن طريق فتح حساب في البنك، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الخدمات المصرفية أهمها التمويل المقدم للشركات وكذلك الأفراد، ويستفيد الكثيرون من المواطنين داخل المملكة من هذه الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي كما تتم جميع هذه التعاملات المالية وفقاً للشريعة الإسلامية وأحكامها.

إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي التمويل اللازم لكافة الأشخاص المستحقين للتمويل في المملكة العربية السعودية ويقدم البنك العديد من البرامج الخاصة بالتمويل منها التمويل الشخصي وتمويل المؤسسات والتمويل العقاري، كما يوفر البنك إمكانية إسقاط الأقساط المتبقية للأشخاص الحاصلين على القروض من بنك وذلك من خلال تقديم طلب يسمى طلب الاعفاء من قرض وملء النموذج الخاص بالطلب.

يتم الإعفاء من تسديد أقساط القرض إلى بنك الراجحي في حالات الوفاة وكذلك إذا تعرض صاحب القرض للعجز الذي يمنعه من معاودة العمل هنا يقوم البنك بمنح أهل صاحب القرض إعفاء كامل من سداد باقي أقساط القرض.

خطوات عملية إسقاط أقساط قرض من بنك الراجحي

هناك بعض الخطوات المتبعة في إجراء إتمام عملية إسقاط أقساط القروض إلكترونياً من بنك الراجحي الواجب اتباعها كما سنوضح فيما يلي:

الدخول المباشر عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي، ويمكن للمواطنين الدخول أيضاً من خلال التطبيق الخاص بالبنك عبر الهواتف المحمول.

فتح القائمة الرئيسية ثم اختيار أيقونة التمويل من الخيارات المتاحة ثم يتم تحديد نوع القرض.

إختر تعبئة نموذج الطلب لاستكمال خطوات التسجيل بطريقة صحيحة.

يتيح الموقع خدمة تمكن المستحق من معرفة قيمة الأقساط المتبقية تسمى حاسبة التمويل لتقديم طلب الإعفاء بنجاح.

كما يتوجه بعض العملاء لفروع مصرف الراجحي مباشرة المتواجدة في جميع أنحاء المملكة لتقديم طلب الإعفاء من خلال الفرع.

المستندات الواجب توافرها لإسقاط أقساط القروض من بنك الراجحي