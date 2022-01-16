يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف الموجودة بالمملكة العربية السعودية والذي تم تأسيسه عام 1957، وتخضع التعاملات المالية والاستمارة داخل الصرف وفقًا للشريعة الإسلامية، ويهتم المصرف بتقديم التسهيلات والخدمات المتميزة لجميع عملائه فيما يخص التعاملات المالية والادخار وغيرها ولعل من أبرزها هي خدمة حساب المستقبل الذي يعتبر حساب ادخاري بصيغة المضاربة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يحدد فيه العميل مبلغ شهري يتم استقطاع كل شهر من حسابه التجاري ويتم احتساب الأرباح المتوقعة حسب مدة الادخار ونوعها.

مميزات حساب المستقبل المجاني في مصرف الراجحي

تهتم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالالتزام بالتعاليم الإسلامية في جميع تعاملاتها منذ أن تم انشائها، لذلك فإن حساب المستقبل سوف يتضمن العديد من المميزات التالية :

يتيح لك المصروف فرصة الادخار التلقائي من خلال خصم الدفعات الشهرية وذلك في مواعيد ثابتة محددة من خلال العميل.

يحصل العميل على معدل ربح تنافسية لن يحصل عليه في أي مصرف آخر.

يوفر حساب المستقبل لكل عميل حساب إلكتروني خاص ومتكامل يمكن فتحه وإدارة كافة الشئون الخاصة به من خلال تطبيق الراجحي.

يمكن من خلال حساب المستقبل ان يحقق العميل أهداف ادخارية وتحديد المدة والمبلغ الذي سيتم استقطاع وكذلك طريقة الحصول على الأرباح.

إنشاء الادخار أو إلغائه يمكن أن يتم في أي وقت دون أن يدفع العميل أي رسوم اضافية.

إذا لم يتوفر المبلغ في الحساب عن استقطاع الدفعة الشهرية يمكن للعميل أن يقوم بإضافة رصيد لحساب المستقبل الخاص به بتاريخ لاحق، ويتم تحويل الدفعات كل شهر من الحساب الجاري لحساب المستقبل الادخاري حتى يتم الوصول للمبلغ المطلوب.

ماهو AER

يمكن تعريف AER بأنه المعدل السنوي المكافئ، ويكون عبارة عن رقم يمكن من خلاله معرفة معدل الربح المتوقع للحساب وذلك إذا تم دفع الربح بشكل مستمر لمدة عام كامل، لكنه ا المعدل السنوي نجد أنه يختلف حسب الفترة الزمنية، ويعلن عنه باستمرار للعملاء من خلال القنوات الإلكترونية للمصرف.