مجانًا.. خطوات التسجيل في تداول شركة الراجحي وبشكل مجاني تمامًا

تحرص شركة الراجحي المالية على النهوض بخدماتها في القطاعات المختلفة تداول الأسهم سواء كانت المحلية أو العالمية، وذلك من خلال فتح مختلف القنوات التداول يديرها فريق وسطاء لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال؛ بهدف توفير كافة متطلبات العملاء والحرص على راحتهم وحتى تظل شركة الراجحي الخيار الأول والأمثل من أجل استثمار أموالهم فيها، وخاتا السطور التالية سوف نوضح خطوات التسجيل في تداول شركة الراجحي وبشكل مجاني تمامًا، في حالة وجود حساب سابق للعميل على مصرف الراجحي، أما في حالة عدم وجود حساب سابق فعلى العميل تسجيل حساب جديد حتى يبدأ الاستفادة من خدمات تداول الراجحي.

خطوات التسجيل في تداول الراجحي مجانًا

يمكنك إتباع بعض الخطوات لتتمكن من التسجيل في تداول الراجحي مجانًا وبكل سهولة، ويشترط ذلك وجود حساب لك بالمصرف بحيث يتم تحويل الأموال منه وإليه وأيضا دفع الاشتراك السنوي عن طريقه، وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي: