نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا.. خطوات التسجيل في تداول شركة الراجحي وبشكل مجاني تمامًا في المقال التالي
تحرص شركة الراجحي المالية على النهوض بخدماتها في القطاعات المختلفة تداول الأسهم سواء كانت المحلية أو العالمية، وذلك من خلال فتح مختلف القنوات التداول يديرها فريق وسطاء لديهم خبرة كبيرة في هذا المجال؛ بهدف توفير كافة متطلبات العملاء والحرص على راحتهم وحتى تظل شركة الراجحي الخيار الأول والأمثل من أجل استثمار أموالهم فيها، وخاتا السطور التالية سوف نوضح خطوات التسجيل في تداول شركة الراجحي وبشكل مجاني تمامًا، في حالة وجود حساب سابق للعميل على مصرف الراجحي، أما في حالة عدم وجود حساب سابق فعلى العميل تسجيل حساب جديد حتى يبدأ الاستفادة من خدمات تداول الراجحي.
خطوات التسجيل في تداول الراجحي مجانًا
يمكنك إتباع بعض الخطوات لتتمكن من التسجيل في تداول الراجحي مجانًا وبكل سهولة، ويشترط ذلك وجود حساب لك بالمصرف بحيث يتم تحويل الأموال منه وإليه وأيضا دفع الاشتراك السنوي عن طريقه، وهذه الخطوات جاءت على النحو التالي:
- الذهاب إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بتداول الراجحي.
- من ثم تجد في الصفحة التي أمامك عدة خيارات في حالة امتلاكك لحساب سابق في مصرف الراجحي، عليك الآن إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في المكان المخصص لكل منهما، والضغط على ما تريده من القائمة المنسدلة بعد ذلك قم بالنقر على دخول.
- في حالة عدم وجود حساب خاص بك على تداول الراجحي، قم بتسجيل مستخدم جديد أعلى الصفحة ومن ثم تبدأ خطوات إنشاء حساب.
- بعد ذلك تظهر صفحة جديدة تتطلب معلومات عن حسابك، وذلك بإدخال رقمك و رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورقم المحفظة، في حالة عدم تذكرك إياه عليك التوجه إلى الدعم الفني والحصول عليه من الرقم التالي 8001245858، بعد ذلك تصلك رسالة نصية على جوالك فيها رقم التفعيل، بعد انتهائك من الخطوات السابقة قم بالنقر فوق التالي.
- والآن قم بإدخال رمز التفعيل الذي وصل على هاتفك في الحقل المخصص له، بعد ذلك أضغط فوق التالي.
- بعد ذلك تجد عدة خدمات وفرها الموقع لك، قم باختيار خدمة التداول الإلكتروني، ثم انقر فوق كلمة التالي.
- يجب الاطلاع على الشروط والأحكام الظاهرة أمامك جيدًا، وفي حالة الموافقة اضغط على قبول، ثم موافق.
- بعد ذلك يطلب منك اختيار اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بك، ثم إعادة كتابة رقم السر للتأكيد، وإدراج البريد الإلكتروني، من ثم تحديد نوع العمل شركة أم فرد، بعد ذلك حدد اللغة
- في هذه الخطوة سوف يطلب منك تحديد اسم مستخدم خاص بك وكلمة سر وإعادة إدخال كلمة السر مرة أخرى للتأكد منها، وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ثم قم بتحديد نوع عملك سواء شركة أو فرد، قم بتحديد اللغة التي تريدها، وقم بتحديد أيضا الطريقة التي تريد الاستقبال بها برسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني ثم قم بالضغط على التالي.
- قم الآن باختيار الخدمة الخاصة بك عن طريق تحديد نوع الاشتراك وأيضا مقدار الرسوم المطلوبة منك، ثم اضغط على التالي.
- حدد المحفظة التي تود خصم الرسوم منها، والمحفظة التي ترغب بخصم رسوم الاشتراك منها، اضغط بعد ذلك على تأكيد وبعدها اضغط على موافق.
- بعد الانتهاء مما سبق تكون انتهيت من فتح حساب لك على تداول الراجحي، كما يمكنك بدء العمل بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية، بعدها قم بإدراج اسم المستخدم وكلمة السر في المكان المخصص لكل منهما.
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