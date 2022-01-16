رابط نتائج قبول الجوازات للنساء رتبة جندي 1443 تعرف علة أهم التعليمات والمستندات المطلوبة

في ظل متابعتنا لكل ما يهم المواطنين في المملكة من خلال موقع ثقفني، وجد عمليات بحث مكثفة عن رابط نتائج قبول الجوازات للنساء على رتبة جندي اليوم، بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، عن نتائج قبول التقديم على وظيفة جندي للنساء والتي أعلنت عنها منذ فترة، ودعت المتقدمات للوظائف الدخول على الموقع الإلكتروني أيبشر، للإستعلام عن الأسماء المقبولة مبدئياً على الوظائف ومعرفة موعد استكمال إجراءات القبول النهائي، والمستندات المطلوبة إحضارها عند المقابلة وفيما يلي طريقة الاستعلام وأهم التعليمات عند الحضور.

رابط نتائج قبول الجوازات للنساء 1443

الدخول على الرابط الإلكتروني أبشر jops.sa. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع . النقر على أيقونة نتائج وظائف الجوازات للنساء. كتابة البيانات الشخصية للمتقدمة للوظيفة الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال المسجل ورقم الطلب وكافة البيانات المطلوبة. أضغط على مربع عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة وأسماء المقبولات مبدئياً.

موعد المقابلات الشخصية للمقبولات

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم ثقفني في المملكة عند الدخول إلي موقع أبشر للإستعلام، ومن تجد نفسها من المقبولات على الوظائف سوف تجد بجوار أسمها موعد المقابلة الشخصي المحدد لها، يجب الحضور به والالتزام بالموعد والتوقيت بالضبط.

شهادة المؤهل الدراسي وفي حالة أن كانت الشهادة من الخارج يجب إحضار ما يثبت معادلتها ن قبل وزارة التعليم السعودية.

إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد 2 صورة منها طبق الأصل.

إحضار نموزج موعد المراجعة الذي تم طباعته.

إحضار عدد 6 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء مدون في الخلف أسم المقبولة مبدئياً على الوظيفة.

ما هي أماكن العمل في الوظائف

جوازات منطقة الرياض. جوازات المنطقة الشرقية. جوازات منطقة مكة المكرمة.

رابط نتائج قبول الجوازات للنساء

تهدف وزارة الداخلية السعودية في أستقطاب أفضل العناصر سواء العنصر النسائي أو العنصر الرجالي، للالتحاق بوظائفها حتى تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين معها، والجوازات من أهم إدارات وزارة الداخلية السعودية فهي أول ما يتعامل معها القادم للمملكة، وتعطي الانطباع الأول عن البلد لذا فأن الاختيار يخضع لمعايير دقيقة.