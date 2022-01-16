نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجوازات نساء 1443 إعلان نتائج قبول الجوازات الاستعلام عبر أبشر القبول المبدئي الجوازات ١٤٤٣ للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الجوازات نساء 1443 ، نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص نتائج قبول الجوازات 1443 للنساء ، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية منذ قليل نتائج القبول المبدئي الجوازات للنساء ١٤٤٣ ، وقد بينت المديرية العامة للجوازات بعض التعليمات والملاحظات الهامة التي سنوضحها أدناه فيما يخص نتائج القبول في الجوازات نساء 1443 للتعيين جوازات منطقة الرياض وجوازات المنطقة الشرقية وجوازات منطقة مكة المكرمة.

نتائج الجوازات

نتائج قبول الجوازات نساء 1443 ، كما ذكرنا أن المديرية العامة للجوازات متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن نتائج القبول المبدئي لجميع المقبولات للتعين في مديرية الجوازات بمناطق المملكة العربية السعودية والمناطق الموضحة بعاليه وذلك وفقاً للتعليمات والتفاصيل التي نستعرضها عليكم كما جاءت.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت بدابة فتح تقديم الجوازات للنساء 1443 وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 10-3-1443 هجرياً، وما يقابله 16-10-2021 ، واستمرت عمليات تقديم الجوازات للنساء حتى انتهت عمليات تقديم الجوازات نساء في يوم الخميس الموافق 15-3-1443 هجرياً.

نتائج قبول الجوازات نساء ١٤٤٣

وخلال الإعلان عن نتائج الجوازات للنساء 1443 ، أوضحت المديرية العامة للجوازات متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية التعليمات والملاحظات الهامة التي يجب اتباعها عند الحضور للمطابقة والمقابلة الشخصية والتي جاءت كالتالي:

نتائج الجوازات نساء – التعليمات:

الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل بمعهد الجوازات الجديد بمدينة الرياض (طريق الدمام شرق الرياض الجهة الشمالية بمبنى القبول) في الوقت المحدد مع احضار المتطلبات التالية: طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة (أبشر – توظيف) وإحضاره (نتيجة القبول).

احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وعدد نسختين منها .

احضار عدد (6) صور شخصية حديثة ملونة مقاس (4×6).

احضار نسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدمة والذي يتضمن اسم والدة المتقدمة .

احضار نسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة.

احضار صورة من الورقة الخاصة بالعنوان الوطني.

احضار أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختيه مصدقة طبق الأصل.

احضار أصل الشهادات الإضافية (البكالوريوس ، الدبلوم) التي تم تسجيلها بمنصة (أبشر ـ التوظيف ) مع نسخة مصادق عليها. احضار السجل الاكاديمي للشهادة الإضافية (البكالوريوس ، الدبلوم) مع نسختيه منه.

احضار نسخة لنتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) موضحاً بهِا الدرجة حسب ما تم تسجيله على منصة ( أبشر – توظيف).

احضار شهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة. احضار نسخة من مشهد أو شهادة الخبرة في حال تم تسجيلها بمنصة (أبشر – توظيف) مصادق عليها من جهة رسمية + الأصل للمطابقة.

احضار ملف لحفظ المستندات المطلوبة .

احضار قلم أزرق جاف.

يمنع اصطحاب المرافقين.

يمنع الدخول بالحقائب ويسمح بحافظة البطاقة فقط مع ملف المستندات.

كما نستكمل معكم ما يخص إعلان نتائج قبول الجوازات للنساء 1443 الملاحظات الهامة التي أوضحتها المديرية العامة للجوازات متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية والتي جاءت كالتالي:

ملاحظة هامة:

– يجب التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية (لبس الكمام) والتباعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19.

– لن يسمح بدخول مقر لجنة القبول والتسجيل الا بتحميل تطبيق توكلنا (محصن) على الجوال ولتمكينها من استكمال الإجراءات حسب التعليمات اللازمة بذلك.

– يسمح الدخول لمقر لجنة القبول فقط للمتقدمات المقبولات مبدئي ولن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقه معها.

– يجب الالتزام باللباس المناسب للمكان.

– الحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

– على المقبولات مبدئياً الالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات.

– قبول المتقدمة مبدئياً لا يعني القبول النهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة. – يمنع استخدام الجوال والتصوير داخل لجان القبول والتسجيل ومرافق المبنى.

نتائج قبول الجوازات للنساء 1443 استعلام القبول المبدئي

أما فيما يخص رابط الاستعلام عن نتائج الجوازات نساء ١٤٤٣ ، فقد خصصت المديرية العامة للجوازات رابط معرفة أسماء المقبولات مبدئياً وذلك من أجل الحضور للمقابلات الشخصية للمطابقة النهائية وفقاً للتعليمات والملاحظات الهامة التي تم توضيحها بعاليه، حيث يُمكن للجميع الآن الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات للنساء من خلال رابط ابشر القبول المبدئي الجوازات ، أو من خلال رابط موقع المديرية العامة للجوازات عبر الإنترنت. هذا وسنتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار التي تتعلق بالإعلان عن نتائج الجوازات نساء القبول النهائي وذلك خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من كافة المقابلات والتفاصيل الأخرى.