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عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي؛ نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقع ثقفني موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور حيث تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم البدء في دراسة الطلبات المقدمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ثم القيام بإيداع المعاش للمستحقين في حساباتهم البنكية، لذلك ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية نتائج القبول.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من 20/11/2021 الموافق السبت 15 ربيع الثاني 1443 وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم دراسة الأهلية للطلبات لأول مرة في شهر ديسمبر 2021 وسوف يتم إيداع أول دفعة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد في يناير 2022، وقد تم البدء في إرسال الرسائل التي تفيد بصدور نتائج الاستحقاق منذ 9 جمادي الأخر 1443، وتنص الرسائل على الموافقة أو الرفض مع إيضاح السبب.

خطوات الاستعلام عن الضَمان الاجتماعي الجَديد برقم السجل المدني 1443

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الاستعلام عن الضمان المطور برقم السجل إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى منصة الدعم والحماية من خلال الرابط الرسمي الخاص بها. اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر على استعلام عن الضمان الاجتماعي. تدوين رقم السجل المدني ثم النقر على استعلام. سيتم ظهور صفحة يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة.

راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم وضع بعض الأسس التي يتم من خلالها منح معاش الضمان الجديد حيث يختلف المعاش من أسرة لأخرى حسب عدد الأفراد ويتنوع الراتب كالتالي :

أسرة الفرد الواحد تحصل على راتب 1000 ريال سعودي.

أما الأسرة التي تحتوي على فردين يكون راتبها 2750 ريال سعودي.

وتحصل الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد على 3140 ريال سعودي.

بينما الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد فتحصل على 3710 ريال سعودي.

كما تحصل الأسرة التي تتكون من 5 أفراد على 4280 ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وطريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، كما وضحنا لكم راتب الضمان الاجتماعي الجديد.