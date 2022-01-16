نتائج قبول الجوازات 1443 نساء “ظهرت الأن” عبر منصة ابشر لمعرفة أسماء المقبولين

نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر، في الآونة الزمنية الاخرة أعلنت المديرية العامة للجوازات عن ظهور نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لاقى اهتمام كبير جدا من قبل المئات من المُتقدمات مُنذ أن تم الانتهاء فعليا من عملية استقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة في هيئة الجوازات للنساء على رتبة جندي عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وكان ذلك منذ تاريخ الخميس 15 ربيع الأول 1443 هجريًا، والموافق 21 من اكتوبر 2021 ميلاديًا، ومُنذ هذا الوقت ولم تكف المتقدمات عن البحث عن موعد ظهور نتائج القبول لمعرفة موقفهم من الحصول على الوظيفة، وفي التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل.

نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر

تم الاعلان رسميًا عن ظهور نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر، اليوم الأحد الموافق 16 يناير 2022 ميلاديًا، والموافق 13 من جمادي الآخرة 1443، ومن الجدير بالذكر أن وظائف الجوازات للنساء في المملكة العربية السعودية تُعتبر أحد أهم وأبرز الوظائف العسكرية التي يَحرص على التقدم عليها الكثير من النساء والرجال في كل عام، إذ يقوم المقبول بالخضوع إلي عددًا من التدريبات المُكثفة ليكون جاهزا للعمل في أحد الهيئات الخاصة في المديرية العامة للجوازات والتي تشمل ما يلي: (جوازات مكة المكرمة، جوازات الرياض، جوازات المنطقة الشرقية، المديرية العامة الجوازات.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر

كثرت التساؤلات بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية حول طريقة الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات 1443 نساء عبر ابشر، وقد حددتها المديرية العامة للجوازات وجاءت على النحو التالي؛