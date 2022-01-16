نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على بطاقة كريدت كارد بنك مسقط .. طريقة تجديد بطاقة بنك مسقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك مسقط في أحد أهم البنوك في سلطنة عمان، حيث أنه يعتبر المؤسسة المالية الاولى فيها، ويقدم العديد من الخدمات المصرفية لكثير من الأفراد والشركات في المجالات المصرفية الإسلامية، كما أنه يمتلك شبكة قنوات الالكترونية كبيرة وله العديد من الفروع داخل وخارج السلطنة، كما يوجد له افرع لدول اخرى مثل دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية وفي ايران و دبي و سوف نتعرف فيما يلي على تجديد بطاقه بنك مصرف في عديد من الدول.

طريقة تجديد بطاقة بنك مسقط إلكترونيا

إذا كان المنوية و الضغط على رابط موقع تجديد البطاقه

يضغط الشخص على تحديد يمين الصفحه الرئيسيه.

يحدد العميلة التي يرغب في استخدامها.

ثم يقوم بالضغط على اذهب.

نبذة عن بطاقة بنك مسقط

تصدر هذه البطاقة لكي يستطيع العميل أن يستخدمها بشكل يومي، فهي تعتبر بطاقة سحب آلية تسمح لعملائها للاستفادة من كثير من الخدمات عن طريق الاستفادة بالتطور التكنولوجي، حيث أنها توفر راحة ووقت وجهد لجميع العمليات المصرفية التي تخدم العملاء، كما أنه يمكن أن يستخدمها العملاء في الكثير من الأمور التي تتعلق بالسفر والتسوق الالكترونيه وايضا العديد من عمليات الدفع في بنك مسقط، حيث أنها توفر الأمان للعملاء وتكون مقبولة في العديد من المؤسسات حول العالم.

انواع بطاقات بنك مسقط

بطاقة الجوهر للخصم المباشر، حيث أنها من البطاقات التي تتميز بسهولة وسرعة في استخدامها لأغراض السفر المتعددة وايضا يكون بها العديد من التخفيضات على السلع الغذائية

بطاقة التقسيط من بنك مسقط، حيث أنها تتيح للعميل أن يدخل على المحلات التجارية ويشتري ما يرغب ويستفيد من العروض التي يقدمها المحل

بطاقة بنك مسقط الذهبية تقدم فترة مجانية للعملاء لمدة 52 يوم بدون فائدة، كما أنها تتمتع بالقبول في كثير من الدول يستطيع العميل من خلالها أن يأخذ سلف من أي جهاز مصرف عليها.

مميزات بطاقة بنك مسقط