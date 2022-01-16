تغيير حالة المستفيد للمتقاعدين إلكترونيا وشروط استحقاق المعاش

تغيير حالة المستفيد للمتقاعدين التي تتم الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب للإنهاء الاجراءات الخاصة بالتغيير للمواطن المتقاعد، وهذا قد اعلنت مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيدين والقائمين بالصرف مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل، وقد تم التعديل على انظمه التقاعد لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث يمنحه معاشًا تقاعديًّا في حالة العجز الكلي أو الجزئي، وتعمل المملكة على مواكبة التطور في كافة القطاعات ومن أهمها القطاع العسكري، كما أن المؤسسة وضحت طريقة حساب الراتب التقاعدي وغيرها الكثير من الخدمات المتميزة للمتقاعدين واسره المتوفى منهم كما أنها تقدم العديد من القروض الخاصة بالمتقاعدين ومنها شروط قرض الزواج، كما وضحت المؤسسة شروط استحقاق المعاش وفقا لضوابط يجب توافرها فى المستفيد، وتكون هذه الإجراءات لعمل زيادة أو نقص في المعاش على حسب الحالة الاجتماعية الجديدة، لعدم إعطاء حق أحد لغير أحد يستحقه، وإذا لم يقم بالتبليغ فور حدوث الحادث، يعتبر إجراءات الضمان للمعاش مهددة لعدم إعطاء الثقة الكاملة في إدارة المعاشات، وذلك فى حالة بعض التغيرات التي إذا حدثت فلا بد من الابلاغ عنها فوراً، كي يتم وضعها في حساب المعاش المصروف للشخص.

تغيير حالة المستفيد للمتقاعدين إلكترونيا

كما ان الخدمة تسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري، مشيرة إلى أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة تستغرق نحو أيام عمل، ويجب تقديم المستندات الدالة على طلب التغيير وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري وتقدم الخدمة مجانية، وقد وضحت شروط الخدمة على أن يكون مقدم الطلب مستفيدا مخصصا له نصيب من معاش تقاعدي ويكون قائما بالصرف عن مستفيد مخصص له نصيب من معاش تقاعدي.

طريقة التقديم على خدمة تغيير حالة المستفيد

الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني. يتم تسجيل الدخول على الموقع. اختيار خدمة تغيير حالة مستفيد. ثم الاطلاع على الإرشادات والشروط. الضغط على متابعة. يتم اختيار نوع الحالة المراد تحديثها. كتابة البيانات المطلوبة. وأخيرا الموافقة على الإقرار ثم الضغط على تقديم الطلب.

شروط استحقاق المعاش للمتقاعدين