الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطن والمقيم وتأمين العمرة وتكافل الراجحي cchi.gov.sa

خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطن والمقيم وتأمين العمرة وتكافل الراجحي 2022 cchi.gov.sa وطريقة استعلام تأمين الوافد 1443 عبر الدخول على موقع المجلس الصحي التعاوني للمواطن والمقيم لمعرفة حالة تأمين الزيارة ومعرفة الصلاحية حيث يستطيع المستفيد من التامين الصحي للوافد التأكد والتحقق من معلومات التأمين الخاصة به والاستفسار عن التأمين الصحي للوافد سواء كان الاستعلام عن التأمين الصحي للزائر للعمرة أو استعلام التأمين الصحي للوافد من خلال تأمين تأشيرة الراجحي تكافل السياحية 2022 حيث تستهدف تلك الخدمة الزائرين لمعرفة صلاحية وثيقة التأمين الصحي ومواعيد التجديد والمستشفيات التي يشملها التأمين الصحي للزائر 2022 .

الاستعلام عن التأمين الصحي للمواطن والمقيم إلكترونياً

أولاً يجب الدخول إلى رابط استعلام التأمين الصحي للمواطن والمقيم على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني الرسمي.

ثم يجب أن يختار خدمة شركة التأمين الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بالضغط على خيار الاستعلام عن معلومات التأمين وبعدها يجب كتابة رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للمقيم.

ثم إدخال رمز التحقق المرئي فى المربع المخصص لذلك وبعدها النقر على خيار موافق.

وأخيراً ستظهر معلومات الوثيقة التأمينية وبها تفاصيل موعد انتهاء التأمين وقيمة تجديد وثيقة التامين للمقيم 1443.

خطوات استعلام عن تأمين العمرة إلكترونياً

أتاحت المملكة العربية السعودية خدمة التأمين الصحي لزوار بيت الله الحرام عن طريق برنامج التأمين الصحي للقادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة عن طريق وثيقة تامين صحي تتيح للمعتمر الاستفادة من الخدمات الصحية والحصول على رعاية صحية طوال فترة أداء مناك الحج والعمرة داخل المملكة ويمكن أن يقوم المعتمر بخطوات استعلام عن وثيقة تأمين صحي بعن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب دخول المعتمر إلى رابط صفحة مجلس الضمان الصحي التعاوني الرسمي.

ثم النقر على خيار ” الخدمات الإلكترونية”.

الدخول إلى خدمات تأمين العمرة بالصفحة الرئيسية.

ثم يتم إدخال رقم جواز السفر للمعتمر وبعدها كتابة رمز التحقق المرئي فى المربع المخصص له.

وبعد ذلك النقر على خيار ” استعلام عن تأمين العمرة “.

وأيضاً يتم النقر على خيار ” موافق” ولك من أجل عرض وثيقة التأمين الصحي للمعتمر 2022.

رابط استعلام تأمين تأشيرة تكافل الراجحي السياحية 2022