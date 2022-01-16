حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 50 استحقاق يناير 2022م بالسعودية

استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 50 من برنامج حساب المواطن اليوم الأحد 16 يناير 2022م الموافق 13 جمادى الآخرة 1443هـ، وفق ما أعلنه منذ قليل موقع حساب المواطن الرسمي عبر تويتر لمكتملي الشروط ومستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يحق رفع طلب الاعتراض إلكترونيًا من خلال الخطوات التي أوضحها برنامج حساب المواطن عن الدفعة 50 والتي تم صرفها فجر الإثنين الموافق 10 يناير 2022م الموافق 7 من شهر جمادى الثاني 1443هـ الماضي، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج، تقدر بحوالي 109 مليار ريال سعودي حتى الآن.

استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 50

إضافة لما سبق ذكره فالجدير بالعلم أن برنامج حساب المواطن بالمملكة أحد برامج رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف المواطن متوسط الدخل ومحدود الدخل بشكل مباشر، لدعمه ماليًا لمساعدته على توفير حياة كريمة له، وفق شروط الإستحقاق التي تم تدشينها من قبل المسؤولين عن حساب المواطن، ويتم صرف الدفعة المالية يوم 10 من كل شهر ميلادي بشكل دوري شهري.

كيفية تقديم طلب الإعتراض إلكترونيًا لبرنامج حساب الموطن السعودية 1443

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات الدفعة 50 بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كذلك القيام بكتابة رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة الشخصية، كذلك البيانات المطلوبة بخصوص الدفعة 50 حساب المواطن.

في النهاية القيم بكتابة طلب الاعتراض والضغط على أيقونة الإرسال ليتم إرسال طلبك.

موعد صرف الدفعة 51 من برنامج حساب المواطن بالسعودية 1443

في الختام عن الدفعة 51 حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية سيتم صرفها بمشيئة الله وفق تقويم السعودية، يوم الإثنين الموافق 9 من شهر رجب 1443هـ، الموافق 10 من شهر فبراير للعام 2022 م، لمستحقي الدعم مكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق، وفق الموعد الشهري الثابت يوم 10 من كل شهر ميلادي.