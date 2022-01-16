رابط ممارس بلس تسجيل الدخول مباشر portal.scfhs.org.sa وأرقام التواصل

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عمر شويل - جدة رابط ممارس بلس تسجيل الدخول من أكثر الروابط الخدمية بحثًا في المملكة العربية السعودية. لاسيما للممارسين القطاع الصحي. خاصة بعد أزمة كورونا فتوفر لهم منصة ممارس بلس portal.scfhs.org.sa إمكانية وجود حساب لكل ممارس صحي خاص به عليه كافة الخدمات التى يحتاجها بالإضافة إلى أرقام للتواصل مع هيئة التخصصات الصحية في مواعيدها المحددة. بهدف النهوض بالقطاع الطبي في المملكة. ويتيح رابط ممارس بلس تسجيل الدخول مباشر على خدمة التصنيف المهني وإصدار الخطاب الخاص بالتدريب. وخدمة الأحقية لبعض الاختبارات الوطنية. والتعرف على الساعات الخاصة بالتطوير المهني لكل ممارس. فضلا عن العديد من الخدمات الاستعلامية الإلكترونية التى تساعدهم على تطوير ذاتهم.

رابط ممارس بلس تسجيل الدخول

يساعد رابط ممبارس بلس تسجيل الدخول من إمكانية وصول الممارسين للمجال الصحي إلى حساباتهم بمنتهى السهولة والسرعة والاستفادة من الخدمات المقدمة على منصة ممارس مثل حجز المواعيد. وتوثيق بعض الشهادات وغيرها من الخدمات بمجرد الدخول على رابط ممارس بل تسجيل الدخول أونلاين.

تسجيل الدخول ممارس بلس

يتمكن العاملين في المجالات الصحية في المملكة العربية السعودية من تسجيل الدخول ممارس بلس والتمتع بالخدمات التى يقدمها من خلال الآتي:

سجل دخول على رابط ممارس بلس.

الضغط على مباشرة تعبئة الخانات.

أضف البريد الإلكتروني أو الهوية الوطنية.

لو من المقيمين بالمملكة. أضف رقم الإقامة.

ملء رقم المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

إذا كانت هناك مشكلة في تسجيل الدخول يمكن الاستعانة بالخدمات المتاحة بالموقع.

هناك خدمة استعادة بياناتك لمن لديهم حسابات سابقة، وذلك من خلال تعبئة الرقم الخاص بالملف التابع للمستخدم لدى الهيئة.

التواصل مع هيئة التخصصات الصحية

وفرت هيئة التخصصات الصحية عددًا من الطرق للتواصل مع الراغبين في الاستعلام عن بعض الخدمات، من خلال الآتي:-

رقم هيئة التخصصات الصحية وهو 920019393.

التواصل من خلال خدمة العملاء عبر منصة تويتر

وجدير بالذكر أن التواصل مع خدمة عملاء هيئة التخصصات الصحية متاحة من الساعة الثامنة صباحًا. وحتى الساعة العاشرة مساءً.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يعلق بلينك ممارس بلس تسجيل الدخول مباشر portal.scfhs.org.sa وأرقام التواصل.