نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول schools madrasati sa للطالب والكادر التعليمي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول، schools.madrasati.sa هي منصة خاصة بوزارة التعليم بالسعودية، وقد كثر البحث عن منصة مدرستي تسجيل الدخول بشكل كبير من طرف الطلاب السعوديين وأوليائهم وكل المعنيين بشؤون التعليم في المملكة العربية السعودية، وتعتبر madrasati من أهم الخدمات الإلكترونية التي وضعتها وزارة التعليم السعودية تحت تصرف الطلاب في جميع المراحل التعليمية، سواء كانوا متمدرسين في الابتدائية أم المتوسطة أم الثانوية، وقد تم استحداث رابط منصة مدرستي من طرف وزارة التعليم في ظل انتشار الكبير لوباء كورونا في العالم العربي، وأتاحت إمكانية التسجيل على المنصة لكل الطلاب والطالبات والمعلمين على حد سواء، كما أنها تضمن عدم انقطاع المرحلة الدراسية مهما كانت الظروف، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع الدخول على منصة مدرستي تابعوا معنا.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية

أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي التعليمية لكل الطلاب السعوديين. والتي كثر البحث عليها في الساعات الأخيرة على محرك بحث جوجل. وهذا من أجل مواصلة المراحل التعليمية الخاصة بكل المستويات الدراسية، وضمان تلقي الدروس المدرسية على أكمل وجه. وتدخل هذه الطريقة الإلكترونية المستحدثة في إطار التطور التكنولوجي الذي تشهده العملية التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، يرجع سبب إقبال الطلاب والطالبات في المملكة على البحث عن منصة مدرستي تسجيل الدخول. إلى رغبتهم في الاطلاع على الواجبات والأنشطة التعليمية التي تم نشرها من طرف الجهات المعنية. والتي يقوم المدرسين في السعودية في المملكة بنشرها، إذ تعتبر من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها للطالب من أجل أن يتمكن من حل الواجب المطلوب منه بعد فهم وتحليل الأسئلة.

تسجيل الدخول منصة مدرستي

يمكن لكافة الطلاب والطالبات في السعودية أن يقوموا بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي استحدثته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. حيث كثر البحث عن منصة مدرستي التعليمية من أجل متابعة المرحلة التعليمية والتعرف على النشاطات والواجبات المطلوبة منهم، ويتوجب عليهم اتباع ما يلي من الخطوات:

في بادئ الأمر يقوم الطالب بالولوج إلى رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية. ثم يتعين عليه أن يقوم باختيار حساب مايكروسوفت من أجل القيام بعملية تسجيل دخول الطالب بواسطته، وكذلك والكوادر التعليمية المتنوعة. سينتقل تلقائيا إلى حساب مايكروسوفت ويمكن للطالب من خلاله أن يدرج الاسم الخاص به. والذي تم جلبه من ” باك تو سكول أو تطبيق توكلنا “. يعين كلمة المرور الخاصة به على المنصة التعليمية. ثم ينقر على أيقونة ” تسجيل الدخول ” ليتمكن الطالب أو ولي أمره من الدخول إلى المنصة والاستفادة من على العمليات التعليمية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة المقال، لقد تحدثنا عن موضوع منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول. كما ذكرنا لكم طريقة الدخول إلى الموقع، للوصول إلى الأنشطة الطلابية التي يتم تقديمها من خلال المنصة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.