تمويل شخصي ميسر للبنك السعودي للاستثمار 2022

تمويل شخصي بدون كفيل هو أحد منتجات إدارة الثروات التي تحظى باهتمام كبير لجميع الأفراد الذين يبحثون عن منتج تمويل شخصي ، تقدمه مجموعة كبيرة من الشركات في المملكة العربية السعودية ، ومن غير الشركات يقدم البنك السعودي للاستثمار أحد أكبر البنوك في الوقت الحالي تمويل شخصي بشروط ميسرة ومميزات مختلفة.

تمويل شخصي ميسر عبر البنك السعودي للاستثمار

تقدم العديد من الشركات في المملكة التمويل الشخصي للقطاع الخاص 2021 بدون ضامن ، السمة المشتركة هي أنه يمكن للعملاء الحصول على المنتج دون تقديم ضامن ، وتتنوع خصائص ومزايا التمويل الشخصي الذي تقدمه هذه الشركات ، وفيما يخص شروط البنك السعودي فهي موضحة أدناه:

معايير تمويل البنك السعودي للاستثمار

يجب أن يكون العملاء سعوديين. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا. في وقت الدفع ، يجب أن يكون عمر العميل أقل من 60 عامًا ، بما في ذلك الرجال والنساء. يجب أن يكون العملاء موظفين نشطين في أي كيان معتمد من قبل البنك. العميل لديه حساب رواتب مع البنك. الحد الأدنى لمدة تقديم الخدمات في القطاع الحكومي شهر واحد ، بينما أقل مدة لتقديم الخدمات في القطاع الخاص هي 3 أشهر. قم بتعبئة النماذج المختلفة التي يطلبها البنك. تزويد العميل بخطاب تعريف من جهة العمل يتضمن الراتب الأساسي باستثناء البدلات ويتضمن تاريخ التحاقه بالوظيفة. يجب على العملاء تقديم خطاب تحويل الراتب بشرط أن يكون الخطاب موجهًا إلى البنك السعودي للاستثمار. يوفر خيار سداد الديون “تحويلات الرصيد” للتمويل مع بنك ثان. إحضار المستندات للحصول على الخدمات ، وهي خطاب دين من البنك ونسخة من الهوية الشخصية سارية المفعول ، مطابقة للأصل.

مستندات التمويل الشخصي الميسر

كشوف الحساب المصرفي وتعريفات الراتب.

تعبئة نموذج التمويل الخاص بالشركة المتقدمة للمنتج.

الخاص بالشركة المتقدمة للمنتج. خطاب تعريف من جهة العمل متضمنًا الراتب والبدلات وتاريخ البدء.

خطاب تحويل الراتب هو أحد تلك المستندات التي لا تحتاجها جميع الشركات.

نسخة من الهوية الشخصية بشرط أن تكون البطاقة سارية.

رابط التقديم على تمويل البنك السعودي للاستثمار

يمكن التقديم عن طريق رابط البنك السعودي ، حيث يمكن الاطلاع من هناك على العديد من التفاصيل متضمنة شروط التمويل إلى جانب مستندات المنتج الشخصي بالإضافة إلى المزايا ومقدار المبلغ المتاح.