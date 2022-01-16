دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa تسجيل الدخول للطلاب اون لاين

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عمر شويل - جدة تعد منصة مدرستي من أيسر وسائل التعليم عن بعد، وخاصةً في ظروف كورونا التي دعت أغلب الدول لتحويل الدراسة من حضورية إلى تعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية، وأهمها في المملكة السعودية منصة مدرستي، وسوف نتناول طريقة وخطوات دخول منصة مدرستي وتسجيل الدخول للطلاب من خلال السطور القليلة التالية، والجدير بالذكر انه يمكنك التواصل من خلال رقم منصة مدرستي للدعم الفني ومتابعة التسجيل في حالة واجهتك حد المشاكل الخاصة بعملية تسجيل الدخول من خلال متابعة الدعم الفني لمنصة مدرستي للدخول الى المنصة التعليمية، ويوضح هذا التقرير المفصل بالخطوات كيفية الدخول للمنصة التعليمية بالتفصيل ومواعيد الدراسة من خلال البيانات الموضحة، وكذكل طريقة تفعيل منصة مدرستي للمعلمين.

دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية المنصات التعليمية، والتي من خلالها يستطيع الطلاب متابعة جداول الحصص، والشروحات الكاملة لكافة المواد الدراسية، كما تأتي منصة مدرستي ضمن أفضل هذه المنصات وأشملها، حيث يستطيع الطلاب التفاعل مع المعلمين عبرها بكل سهولة.

كذلك أكد وزير التعليم أن حضور المعلمين إجباريًا، وقد قامت الوزارة بتوفير 23 قناة تعليمية، وذلك لشرح جميع الدروس من خلالها، أيضًا أطلقت الوزارة قنوات تعليمية على اليوتيوب، بحيث يرجع الطالب إليها في أي وقت يشاء، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الدروس على قناة عين الفضائية عبر التلفاز، وذلك على التردد 27500، ومعامل استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 12437، وذلك عبر القمر الصناعي عرب سات.

مواعيد الدراسة على منصة مدرستي لطلاب المرحلة الابتدائية

وفقًا لما أكدته وزارة التعليم السعودية، فإن مواعيد الدراسة على منصة مدرستي للصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي تكون كل يوم من الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساءً بتوقيت مكة، كذلك يستمر الطلاب في تلقي الشروحات على مدار اليوم بدون أي تعقيدات عبر القنوات التعليمية الأخرى التابعة للوزارة.

مواعيد الدراسة على منصة مدرستي لطلاب الإعدادي والثانوي

تبدأ مواعيد الدراسة على منصة مدرستي بالنسبة لطلاب المراحل المتوسط والثانوي في السابعة صباحًا وتمتد حتى الثانية عشر مساءً بتوقيت مكة، وذلك كل أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات المعتمدة ويوم الجمعة، كما يمكن للطلاب متابعة الدروس التعليمية على قناة عين الفضائية التعليمية.

رابط منصة مدرستي

يعتبر تسجيل الطلاب في المملكة السعودية من خلال رابط تسجيل دخول منصة مدرستي إجباريًا، ويمكن عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط منصة مدرستي ومتابعة التسجيل.

ومن ثم، النقر على “تسجيل دخول”، ثم اختيار “الدورات التدريبية بمنصة مدرستي”.

كما يجب اختيار اسم الدورة، ثم الموافقة على الشروط بعد قراءتها لتسجيل الدخول.

تفعيل حساب مدرستي للمعلمين

بعد انتهاء المعلم من التسجيل على منصة مدرستي، فإنه يتعين عليه أن يقوم بتفعيل حسابه، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي من خلال المتجر.

ومن ثم، فتح التطبيق، ثم النقر على “بيانات حسابي”.

كما يجب على المعلم أن يقوم بكتابة اسم المستخدم، ثم النقر على “إرسال”.

وبالتالي سوف يتلقى رسالة على الهاتف تحمل كلمة السر.

وهنا يقوم المعلم بتسجيل الدخول على المنصة، ثم النقر على حساب Microsoft office، ومن ثم، إدخال الرقم السري لتسجيل الدخول وتفعيل الحساب.