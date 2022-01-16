سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 JE 2022 بالسعودية

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11 JE في السعودية، تعمل شاومي بأقصى جهودها من أجل أن تقوم بإطلاق هاتفها الذكي الجديد الذي يحتوي على الكثير من الخصائص والمميزات وهو Redmi Note 11 JE، فأهم ما يميز ذلك الهاتف بأنه مقاوم للمياه والغبار ويحتوي على بطارية قوية للغاية فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص هاتف Redmi Note 11 JE.

معلومات عن هاتف شاومي Redmi Note 11 JE:

يتسم الهاتف بالكثير من السمات والخصائص وإليكم في السطور الآتية أهم تلك السمات:

يحتوي الهاتف شاومي الجديد على بطارية كبيرة الحجم فيصل حجمها إلى 5000 مللي أمبير ومتوفرة من نوع ليثيوم بو.

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة ذات حجم 6.6 بوصة كما أنه متوفر من نوع سوبر أموليد مع معدل تحديث 90 هرتز إما بالنسبة لدق فهي 2400×1080 بكسل.

فيتسم الهاتف بأنه مصنوع من الزجاج ويصل وزنه إلى 195 جرام.

يصل طول هاتف شاومي إلى 164.1 مم مع سمك 8.5 مم، مع عرض 75.5 مم.

يتصف هاتف شاومي الجديد بأنه مقاوم للغبار والمياه.

يتوفر الهاتف بأكثر من لون وهما الأسود والأزرق والأخضر.

يحتوي الهاتف على نظام تشغيل الأندرويد.

يحتوي الهاتف على معالج من نوع MediaTek Dimensity 810 5G ثماني النواة بالإضافة إلى معالج رسوم Mali-G57 MC2.

قامت شركة شاومي بتوفير الهاتف بنسختين والنسخة الأولى وهي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية أربعة جيجا رام والنسخة الثانية منه من ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 6، 8 جيجا رام.

يقوم هاتف شاومي على دعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 واط فيمكن أن يتم شحن البطارية بصورة كاملة في فترة ساعة واحدة.

يحتوي الهاتف على شريحتين من نوع NaNo SIM، كما أنه يعمل على دعم جميع الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس.

يعمل الهاتف على دعم تقنية البلوتوث والواي فاي مع الكثير من التقنيات الأخرى وهي كلًا من:

Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Hotspot.

GPS.

تقنية NFC.

المستشعرات التي يحتوي عليها الهاتف:

يحتوي الهاتف على بعض المستشعرات الهامة التي منها كلًا من التالي: