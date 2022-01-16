أقوى عروض و باقات جديدة ومتنوعة مقدمة من STC في المملكة العربية السعودية

باقات سوا مكالمات ف المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم باقات اس تي سي والتي تتميز بتنوع أنظمتها مما يجعلها تناسب كل العملاء باختلاف استهلاكاتهم، كما أن باقات سوا لم تقتصر على ذلم بل امتدت لتشمل كل الشبكات الأخرى، وقد ترتب على ذلك انخفاض تكاليف قيمة المكالمه عند التعامل مع شبكات مختلفة في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن الحصول على بطاقة سوا بمنتهى السهوله وأيضًا من الممكن تقسيط ثمنها بجانب خدمات الشركة المختلفة التى تقوم بتقديمها للمستخدم السعودى سواء كان مقيم أو مواطن سعودى

مزايا رائعة لباقة سوا بوست بلس.

المكالمات التي يمكن عملها خلال هذه الباقة غير محدودة أو مقيدة بعدد معين. تمنح عميلها ألف دقيقة للشبكات الأخرى في المملكة العربية السعودية. كما أنها تمد عميلها بما يقرب من 64 ميجا بايت خاص باستخدام الإنترنت. في حال القيام باستخدام الإنترنت مقتصرًا على السوشيال ميديا فتكون باقة الإنترنت مفتوحة وغير مقيدة مطلقًا. تكلفة باقة سوا بوست بلس يصل إلى 195.5 ريال سعودي. ويسهل الإشتراك خلال هذه الباقة من خلال إرسال رسالة نصها 7170 على رقم 900، أو التسجيل عبر موقع التابع لسوا إلكترونيًا.

مزايا مقدمة من باقة سوا فلكس.

تقدم STC مجموعة من باقات سوا وهي باقات متنوعة تقدم مكالمات ودقائق وإنترنت بلا حدود وأفضل عروض شركات الاتصالات في السعودية واحتياجات الكثير من العملاء الذين يحتاجون باقات كبيرة ذات سعة استقبال كبيرة وعروض شهرية وباقات يومية للمكالمات والإنترنت