نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض و باقات جديدة ومتنوعة مقدمة من STC في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
باقات سوا مكالمات ف المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم باقات اس تي سي والتي تتميز بتنوع أنظمتها مما يجعلها تناسب كل العملاء باختلاف استهلاكاتهم، كما أن باقات سوا لم تقتصر على ذلم بل امتدت لتشمل كل الشبكات الأخرى، وقد ترتب على ذلك انخفاض تكاليف قيمة المكالمه عند التعامل مع شبكات مختلفة في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن الحصول على بطاقة سوا بمنتهى السهوله وأيضًا من الممكن تقسيط ثمنها بجانب خدمات الشركة المختلفة التى تقوم بتقديمها للمستخدم السعودى سواء كان مقيم أو مواطن سعودى
مزايا رائعة لباقة سوا بوست بلس.
- المكالمات التي يمكن عملها خلال هذه الباقة غير محدودة أو مقيدة بعدد معين.
- تمنح عميلها ألف دقيقة للشبكات الأخرى في المملكة العربية السعودية.
- كما أنها تمد عميلها بما يقرب من 64 ميجا بايت خاص باستخدام الإنترنت.
- في حال القيام باستخدام الإنترنت مقتصرًا على السوشيال ميديا فتكون باقة الإنترنت مفتوحة وغير مقيدة مطلقًا.
- تكلفة باقة سوا بوست بلس يصل إلى 195.5 ريال سعودي.
- ويسهل الإشتراك خلال هذه الباقة من خلال إرسال رسالة نصها 7170 على رقم 900، أو التسجيل عبر موقع التابع لسوا إلكترونيًا.
مزايا مقدمة من باقة سوا فلكس.
تقدم STC مجموعة من باقات سوا وهي باقات متنوعة تقدم مكالمات ودقائق وإنترنت بلا حدود وأفضل عروض شركات الاتصالات في السعودية واحتياجات الكثير من العملاء الذين يحتاجون باقات كبيرة ذات سعة استقبال كبيرة وعروض شهرية وباقات يومية للمكالمات والإنترنت
- من خلال باقة سوا فلكس يمكن الاتصال منها بمكالمات دولية خارجية ولكن محددة لعدد 21 دولة فقط.
- يتم عمل مكالمات من باقة فلكس لكل الشبكات الموجودة والمختلفة داخل المملكة العربية السعودية دون أي قيود.
- استخدام الإنترنت المرتبط بالسوشيال ميديا محدد بمقدار معين يصل إلى 10 جيجا بايت.
- وتمد العميل ب10 جيجا بايت أخريات من أجل استخدامه للإنترنت.
- هذه الباقة تعمل وفقًا لصالحية حيث تنتهي بعد شهرًا من الاشتراك بها.
- يبلغ مقدار تكلفة باقة سوا فلكس 103.5 ريال سعودي.
- من الممكن الاشتراك في باقة سوا فلكس من خلال إرسال رساله عبر رقم 900 مكتوب فيها رقم 7090.
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