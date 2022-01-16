الكهرباء السعودية 1443 خطوات نقل مليكة عدد كهرباء عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء

يتزايد البحث عبر الإنترنت حول الطريقة التي يمكن من خلالها نقل ملكية عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية دون الإستناد لأي سند، وأيضًا عن كل مايلزم معرفته اتجاه هذا الموضوع من حيث تكلفة تلك الخدمة، وأيضًا تكلفة القيام بالحصول على عداد كهرباء حديث وعن مايلزم من أوراق للحصول على مايريده المواطن من شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

ما يمكن فعله في حال عدم سداد فواتير الكهرباء.

حتي يتم تشغيل عداد كهرباء حديث يتم التوجه إلى الموقع التابع لشركة الكهرباء. بعد ذلك يقوم المواطن السعودي بتقديم طلب مضمونة إعادة تشغيل الكهرباء، ويشترط أن يكون قد تم تسديد فاتورة الكهرباء. يتم الإتصال على رقم 933 من أجل تقديم بلاغ لعودة الكهرباء بعد انقطاعها. يستغرق توصيل الكهرباء في المدن مدة تقرب الثلاث ساعات. والأرياف الموجودة في المملكة العربية السعودية قد تستغرق وصول الكهرباء إليها مدة خمس ساعات. لمعرفة التكاليف التي ينبغي دفعها للقيام بنقل ملكية عداد الكهرباء متوفرة خلال الموقع الرسمي التابع لشركة الكهرباء.

الإجراءات المتبعة للقيام بنقل ملكية عداد كهرباء.

يتم التوجه والدخول من خلال الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودي.

يتم تسجيل الدخول من خلال المنصة الحكومية الموحدة.

من خلال الخيارات المتاحة عبر الموقع يتم النقر على خيار نقل ملكية عداد الكهرباء.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد القائمة التي يوجد بها الطلب التابع للخدمة، بعد ذلك يتم كتابة كل البيانات الخاصة بالمالك الأساسي للعداد.

يتم النقر على خيار تعديل البيانات، ومن ثم القيام بكتابة كافة البيانات الخاصة بمالك عداد الكهرباء الجديد الذي تنقل له ملكية العداد.

بعد القيام بسداد كافة الرسوم المطلوبة يستلم المستخدم ايصال يثبت دفعه للرسوم المطلوبة.

يتجه مالك العداد الجديد بدفع كل تكاليف نقل ملكية العداد.

يستلزم نقل ملكية العقارات في المملكة العربية السعودية عددًا من الخطوات الأساسية ، من أهمها تغيير البيانات الأساسية للمستهلك والفواتير باسم المالك الجديد. يجب على المالك الجديد التقدم بطلب لتغيير البيانات القديمة وإدخال البيانات الجديدة لتقديم خدمات جديدة ومحسّنة

نظام كهرباء جديد في المملكة العربية السعودية 1442