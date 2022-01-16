منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد، منصة مدرستي السعودية تم إنشاؤها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهذا يعد أمر ضروري لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم كله (كوفيد-19) وذا لكي يان تسهيل وتبسيط وتطوير التعليم على طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية العامة بالسعودية، منصة مدرستي هي البديل الأمثل لكي يتابع جميع الطلاب والطالبات للمراحل التعليمية المختلفة من خلال الإنترنت، وهما في المنازل بدون الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية،ولذلك سوف يتم الإعلان من خلال موقع ثقفني عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية المتميزة للتعليم، وهذا لكي يتم تسجيل دخول الطالب في منصة مدرستي.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي الإلكترونية. يجب بعد ذلك النقر على العودة إلى المدارس. ثم بعد ذلك النقر على زر “تسجيل جديد”. يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوبة “رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة بولي الأمر، رقم الجوال”. ثم الضغط على تحقق. سوف يتم إرسال رسالة بها رمز التأكد من خلال رقم الجوال المسجل لدى برنامج نظام نور الإلكتروني. يجب بعد ذلك كتابة الرمز، والنقر على كلمة تحقق. يجب بعد ذلك الحصول على كلمة المرور الخاص بالطالب. يجب على الطالب النقر على أيقونة “إرسال”. في هذه الحالة سوف يتم إرسال كلمة المرور من خلال الهاتف الجوال.

ميزة منصة مدرستي السعودية للتعليم :

منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد، هذه المنصة تتميز باحتوائها على كتفك مناهج الدراسية المختلفة لجميع المراحل التعليمية الروضة الابتدائية والمتوسطة الثانوية العامة، حيث أن هذه الدروس الافتراضية التي يتمكن عبر الطلاب، وهذا لكي يتم تفاعل مع المعلم، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم حصول جميع الطلاب والطالبات على واجباتهم.

منصة مدرستي الإلكترونية المتميزة للتعليم عن بعد، وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أن منصة مدرستي تعد وسيلة فعالة وآمنة للتعليم لكافة الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، وهذا من خلال وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ولذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة مدرستي الإلكترونية.