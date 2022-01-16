نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية madrasati تسجيل دخول الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، الذي وضعته وزارة التعليم السعودية. من أكثر الأمور بحثا بالإضافة منصة مدرستي وزارة التعليم madrasati، وقد تم استحداث هذه المنصة الإلكترونية لكل الطلاب من أجل مساعدتهم على معرفة كل الجداول المتعلقة بمختلف الحصص المدرسية لكل الفئات، كما أنها تمكنهم من معرفة كل الأنشطة والواجبات المدرسية التي يدرجها المعلمين. والأكثر من ذلك منصة مدرستي تساعدهم على إتمام عمليتهم الدراسية عن بعد دون معيقات أو مشاكل. بالإضافة إلى ذلك فهي عامل مساعد للمدرسين أيضا، فهي تضمن لهم ممارسة مهنتهم بكل أريحية. كما أنها تضمن لهم سهولة التواصل مع الطلاب وسرعة أيصال المعلومات لهم، وسنتحدث في مقالنا هذا عن رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، تابعوا معنا.

رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

خصصت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية لطلاب المملكة الراغبين في معرفة المستجدات المتعلقة بدراستهم، فمنصة مدرستي تضمن لهم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من طرفهان وهي تمثل همزة وصل بين المعلمين والطلاب في مختلف المراحل التعليمية. سواء كانوا في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وهي تعتبر وسيلة تعلم عن بعد تفيد الطالب بالدرجة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي منصة مدرستي التعليمية على العديد من القنوات التي تم تخصيصها للتعليم. وبالتالي فهي بوابة إلكترونية ثرية تتيح الاستفادة لكل الطلاب السعوديين. وتوجد بها أيضا الكوادر الخاصة بالمعلمين، وسستم متابعة العملية التعليمية في سنة 2022 من خلال اللوحة الخاصة بكل كادر تعليمي، وهذا بواسطة منصة مدرستي تسجيل الدخول الذي سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية توكلنا

تجدر الإشارة إلى أنه في إمكان كل الطلاب السعوديين الولوج إلى رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية من خلال تطبيق توكلنا. والذي يمكن الدخول إليه من خلال حساب أبشر الخاص بالمواطن. وقد تم استحداث هذه الطريقة الإلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد على الطلاب أو أولياؤهم ممن يرغبون في الاطلاع على كل ما يتعلق بشؤون دراسة أبنائهم، ويمكنهم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

أولا: يقوم الطالب بالدخول إلى تطبيق توكلنا

ثانيا: يقوم بالنقر على زر “حسابي”، يضغط على بيانات منصة مدرستي، وفي حال كان المستعلم هو ولي الأمر. عليه أن يقوم باختيار التابع الذي يرغب في الحصول على اسم المستخدم المخصص له.

ثالثا: يقوم بالنقر على “الحصول على كلمة المرور”.

رابعا: ستصله رسالة نصية إلى رقم هاتفة المسجل به من قبل.

وبهذا سيتمكن من الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، عليه أن يقوم بالنقر على تسجيل دخول. ثم ينقر على خيار حساب مايكروسوفت.

يدرج اسم المستخدم، ثم يضغط على “التالي”، يدرج كلمة المرور التي وصلته من قبل. وسيظهر له في النظام طلب إعادة تشكيل كلمة مرور جديدة.

يقوم بالمصادقة من خلال رقم الهاتف، ثم يدرج كود التفعيل الذي يصل إلى رقمه في الخانة المخصصة ثم ينقر على “تأكيد”.

يمكنه تفعيل البريد الإلكتروني وبعد أن تصله رسالة تفعيل عليه أن يدرجها، وبهذا سيتمكن من الدخول إلى منصة مدرستي.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية. وكيفية القيام بتفعيل الحساب وتسجيل الدخول من خلال تطبيق توكلنا، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. وللإشارة فقد تم تحديث تطبيق توكلنا لأولياء الأمور من أجل أن يتمكنوا من من الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وتخطي كل المشاكل التي تواجههم من أجل الطلاع على أنشطة أبنائهم.