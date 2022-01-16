طلب إعانة للأرامل والمطلقات (تمويل كنف) خطوات التسجيل وشروط القبول ومبلغ التمويل

خلال الفترة الحالية يتواى البحث عبر الإنترنت حول بنك التنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يعمل على تقديم مجموعة مهولة من التمويلات للأفراد مع الإلتزام ببعض الشروط، ويستهدف هذا التمويل المواطنين الذين يواجهو صعوبات في العيش بحياة كريمة ويقوم بمنح التمويل بصفة خاصة للمطلقات وكذلك الأرامل لمساعدتهم على مواصلة الحياه، وهذا التمويل لا يتطلب الحصول عليه أي من الرسوم الإدارية.

المزايا التي تحصل عليها المطقات والأرامل من تمويل كنف.

تم تصميم هذه المبادرة لتمكين جميع المطلقات والأرامل بمساعدة ودعم ولي العهد المخلص للمساعدة في تمكين المرأة في المجتمع لأن المرأة تستحق حياة أفضل وهذه المبادرة ليست فقط للمطلقات أو الأرامل اللائي لديهن أطفال. يمكن لجميع السيدات زيارة موقع البنك السعودي للتنمية وقراءة شروط التسجيل للمشاركة في هذه المبادرة. يجب قراءة الشروط والأحكام بعناية وسنقدم شروط مبادرة كنف في التقرير القادم.

لا يتطلب على المرأة المطلقة أو الأرملة لحصولها على التمويل أن تكون مسؤولة عن أسرة. يتم تلقي مبلغ التمويل دون المطالبة بأي فوائد. يواكب تمويل كنف كافة أحكام الشريعة الإسلامية. الحد الأقصى لمبلغ التمويل المقدم من تمويل كنف ثلاثين ألف ريال سعودي. لا يتطلب تمويل كنف تقديم صك إعالة. تتسع فترة السداد على المدى الطويل وتصل حتى ستين شهرًا. المتقدم للحصول على القرض يجب أن يتراوح عمره مابين 25 عام وحتى 55 عام. يشترط على المتقدمة للحصول على التمويل أن تكون من المملكة العربية السعودية.

الطريقة المتبعة للحصول على تمويل كنف.